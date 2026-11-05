Поліція Токіо хоче використовувати ШІ для відтворення ДТП у 3D

Столичне управління поліції Токіо розробляє систему на основі штучного інтелекту, яка зможе створювати цифрові реконструкції дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє The Japan Times.

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Як працюватиме система реконструкції ДТП?

Технологія поєднуватиме записи камер відеоспостереження з просторовими даними, зібраними автомобілями для картографування місцевості, обладнаними камерами.

Слідчі зможуть відтворювати аварії на екрані, вимірювати швидкість руху автомобілів і відстані між об'єктами. Також передбачена можливість переглядати подію з різних перспектив: зверху, з місця водія або очима пішохода, який перебував поруч.

Поліція планує розпочати тестування системи в червні 2027 року. Якщо випробування будуть успішними, повноцінне використання можуть запустити в січні 2028-го. Зараз розслідування ДТП часто потребує тривалих оглядів місця події. Через це дороги можуть перекривати на кілька годин, що спричиняє затори. Цифрова реконструкція потенційно дасть змогу скоротити час таких процедур.

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Чому штучний інтелект може створити фальшиві докази?

Головний ризик технології полягає в тому, що генеративний ШІ здатний вигадувати деталі, яких не було в реальності. Якщо система неправильно відтворить обставини аварії, її результати можуть ввести слідчих або суд в оману.

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Проблема достовірності доказів, створених або оброблених штучним інтелектом, уже виникає в судових процесах. У США та інших країнах фіксували випадки, коли юристи подавали документи з вигаданими судовими прецедентами, згенерованими ШІ.

У 2024 році суддя у штаті Вашингтон заборонив адвокатам обвинуваченого у справі про вбивство використовувати відео з мобільного телефона, яке покращили за допомогою ШІ. Суд побоювався, що оброблений запис може спотворити сприйняття доказів і заплутати присяжних.

Де ще розробляють цифрові реконструкції?

Технології відтворення місць злочинів за допомогою ШІ також досліджують у Європі. У липні 2026 року команда Мюнхенського технічного університету та Баварського земельного управління кримінальної поліції представила систему, яка може об'єднувати тисячі фотографій з місця злочину в цифрову 3D-модель.

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Вона автоматично розпізнає та класифікує об'єкти, а слідчі можуть віртуально досліджувати реконструйовану локацію навіть після того, як фізичні докази вже недоступні. На ранній стадії перебуває і розробка дослідників з бельгійського Університету Гасселта. Вони працюють над інструментом на основі мультимодальних мовних моделей, який міг би допомагати правоохоронцям і страховим компаніям.

Окремі спроби застосувати подібні технології були й раніше. У 2024 році поліція індійського міста Пуна розглядала цифрову реконструкцію резонансної аварії, у якій загинули двоє пішоходів. Однак невідомо, чи реалізували цю систему та чи використовували її результати в суді.

Таким чином, технологія може зробити розслідування аварій швидшим і наочнішим. Але для її використання в юридичних процедурах важливо забезпечити можливість перевірити кожен елемент реконструкції та відокремити реальні дані від згенерованих алгоритмом припущень.