Во время вчерашней магнитной бури над Сумской областью видели полярное сияние

Утром 29 мая началась мощная магнитная буря – первая за несколько месяцев такого уровня интенсивности. Всплеск энергии оказался особенно сильным, поскольку на этот раз вспышка класса M8.9 соединилась с ударной волной от явления CIR. Они усилили друг друга и вызвали возмущение на уровне G3 – достаточного, чтобы повлиять даже на Украину, которая обычно не испытывает последствий возмущений.

Сияние снова в Украине

Вчерашняя магнитная буря сохранялась в течение всего дня. Начавшись на рассвете с уровня G1, она достигла уровня G3 в 05:30. Впоследствии интенсивность возмущений уменьшилась, но в конце дня снова выросла – на этот раз до G2, пишет 24 Канал.

Как это было Магнитная буря 29 мая: сильнейшие за несколько месяцев возмущения накрыли Землю

Причиной бури стала вспышка из нового пятна 4098, которое из почти незаметного быстро превратилось в активное. Поток солнечных частиц от коронального выброса массы усилился значительно меньшим, но ощутимым потоком солнечного ветра, который состоял из двух волн – медленной и быстрой, которые, сталкиваясь, образуют ударную волну.

Как сообщили синоптики Сумского областного центра гидрометеорологии, небо над Сумской областью засияло розово-фиолетовыми полосами.

Стоит отметить, что сияние было не очень интенсивным, поскольку Украина находится слишком далеко на юге, чтобы ощущать последствия магнитных возмущений. Для нас редкость видеть сияния, поскольку чем ближе к экватору, тем меньше влияние солнечных частиц и тем меньше интенсивность сияний. Для того, чтобы наше небо раскрасилось в цвета, обычно нужна буря уровня G4 и выше, поэтому даже вчерашние G2-G3 являются почти исключительной ситуацией, которая, вероятно, стала следствием длительного воздействия и сочетания сразу двух факторов.

Кадры полярного сияния снял Антон Редькин из села Русановка Роменского района: видео

Цвета сияния зависят от того, с какими газами реагируют солнечные частицы. В свою очередь наличие того или иного газа зависит от того, как глубоко в атмосферу проникает солнечная материя.