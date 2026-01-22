Пилот самолета показал полярное сияние с высоты 11 километров

Недавняя магнитная буря превратила небо над Канадой в сплошную световую панораму. Полярное сияние на этот раз было видно далеко за пределами полярных регионов, но лучший ракурс достался тем, кто оказался над облаками, без светового шума городов и с идеальным обзором горизонта.

Как выглядит полярное сияние из кабины самолета?

Во время ночного рейса из Калгари в Лондон авиапилот Мэтт Мельник стал свидетелем одного из самых мощных проявлений геомагнитных бурь последних лет, когда уровень возмущений достиг G4. Уже после набора высоты световое шоу начало разворачиваться прямо за лобовым стеклом, пишет Space.

На крейсерской высоте 11 тысяч метров полярное сияние выглядело совсем иначе, чем с поверхности Земли. Без облаков и городской подсветки цвета были более резкими и насыщенными. Зеленые, красные и пурпурные полосы буквально перекрывали все небо, образуя движущиеся завесы, которые меняли форму в соответствии с колебаниями магнитного поля планеты.



Полярное сияние над Канадой / Фото Мэтта Мельника

На своей странице в Instagram пилот и фотограф не предоставил никакой дополнительной информации, однако дата публикации вполне согласуется с последней магнитной бурей, которая не отпускала Землю с 19 по 21 января.

Немного больше информации и значительно больше кадров появилось в его твиттере. Он пишет, что в момент наблюдений полет проходил над северными регионами Канады – Манитобой, Гудзоновым заливом и островом Баффинова Земля.



Полярное сияние над Канадой из кабины пилота / Фото Мэтта Мельника



Полярное сияние над Канадой из кабины пилота / Фото Мэтта Мельника

По словам пилота, за два десятилетия полетов ему не приходилось видеть столь масштабного и яркого явления. Сияние сопровождало самолет на протяжении значительной части маршрута, то усиливаясь, то ослабевая, но не исчезая полностью.

Фотографии были сделаны из кабины Boeing 787 Dreamliner. Для съемки Melnyk использовал беззеркальную камеру Canon R6 Mark II вместе со сверхширокоугольным объективом Sigma с фокусным расстоянием 14 миллиметров и светосилой f 1.8. Обычно он снимает ночное небо с самолета на объектив 20 миллиметров, однако на этот раз сознательно выбрал более широкий угол, чтобы в кадр уместилось почти все небо.

Полярное сияние над Канадой из кабины пилота / Фото Мэтта Мельника

Пилот не впервые наблюдает полярное сияние во время трансатлантических рейсов – его работы уже привлекали внимание во время предыдущих геомагнитных бурь. Впрочем, именно эта ночь, по его словам, превзошла все предыдущие наблюдения и надолго останется в памяти как редкое сочетание природной силы и идеальных условий для наблюдения.