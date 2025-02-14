5 ключевых деталей, которые мы узнали из письма, в котором Илон Маск предлагает купить OpenAI

На этой неделе консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предложил купить OpenAI за 97,4 миллиарда долларов. Генеральный директор Сэм Альтман сразу же отклонил это предложение, поскольку оно противоречит его планам превратить компанию в коммерческую. Полное содержание предложения до сих пор не было известно, но теперь журналисты получили текст письма и раскрыли его содержание.

Чего хочет Илон Маск и консорциум инвесторов

Как известно, Маск подал в суд на OpenAI, чтобы заставить ее оставаться неприбыльной организацией, которая работает на благо человечества. Пока процесс идет, он тем временем отправил запрос на покупку всех активов разработчика искусственного интеллекта. Адвокаты генерального директора OpenAI, Сэма Альтмана, говорят, что Маск не может действовать на обоих полях одновременно: пытаться купить компанию и препятствовать изменению ее статуса. Команда Маска ответила, что отзовет заявку, если OpenAI прекратит попытки превратить себя в коммерческую организацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Как это начиналось Инвесторы во главе с Илоном Маском хотят купить OpenAI: в компании уже ответили

Пока обе стороны перебрасываются комментариями и обвинениями, было обнародовано полное письмо о намерениях команды Маска купить OpenAI. Вот пять ключевых деталей, которые можно узнать из этого письма и других юридических документов, чтобы пролить свет на этот запутанный спор.

Есть дедлайн

Предложение от группы Маска имеет конкретную дату окончания срока действия: 10 мая 2025 года. Существуют исключения из дедлайна: если соглашение будет завершено досрочно, обе стороны согласятся прекратить обсуждение или OpenAI официально отклонит предложение в письменной форме.

Несмотря на публичные заявления Альтмана, включая шутливое предложение купить X за десятую часть цены, совет директоров OpenAI пока официально не отклонил предложение, поскольку обычно совет директоров обязан юридически оценивать такие предложения, даже от конкурентов.

Только наличные

Консорциум Маска, в который входят такие венчурные фонды, как 8VC Джо Лонсдейла (соучредитель Palantir) и Vy Capital, которая является инвестором SpaceX, предлагает ровно 97,375 миллиарда долларов за выкуп OpenAI. При этом в письме отмечается, что 100% стоимости покупки "будет оплачено наличными". Причина этого непонятна.

В прошлом Маск не чурался залезать в долги, заняв 13 миллиардов долларов в банках, чтобы купить Twitter. С тех пор его состояние существенно выросло (по некоторым смелым оценкам – до 400 миллиардов долларов) после того, как он стал союзником Дональда Трампа и оплатил ему победу на выборах.

Однако в письме названы семь инвесторов, включая компанию Маска по искусственному интеллекту x.AI, а также неназванных "других", что означает, что Маск не использует свое личное состояние для финансирования этого проекта.

Полный доступ к бухгалтерии и персоналу

Прежде чем раскошелиться на эти деньги, покупатели хотят изучить финансовую и деловую документацию OpenAI, а также получить доступ к сотрудникам OpenAI для проведения интервью. Это также включает доступ к "активам, помещений, оборудования, книг и записей", как указано в письме.

Хотя это нормальная часть комплексной проверки, особенно для предложения на сумму 97,4 миллиарда долларов, это также может дать x.AI Маска – конкуренту OpenAI – доступ к конфиденциальной внутренней информации. А после того, как они все это увидят, они просто могут отозвать предложение и уйти с полученной информацией.

Предложение может подорвать иск Маска

Предложение о приобретении OpenAI за 97,4 миллиарда долларов противоречит юридическим заявлениям Маска о том, что активы стартапа не могут быть "переданы", чтобы "снова стать частными", утверждали юристы OpenAI в судебном иске в среду.

OpenAI считает, что предложение не является серьезным, а является "ненадлежащей попыткой подорвать конкурента". Однако консорциум Маска утверждает, что их предложение действительно "серьезное" и что их деньги пойдут в неприбыльную организацию OpenAI для продолжения ее миссии.

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Маск может отозвать предложение, если OpenAI останется неприбыльной

Юридическая команда Маска заявила, что он отзовет свое предложение о приобретении OpenAI, если совет директоров возьмет на себя обязательства сохранить ее как неприбыльную организацию, согласно поданному в среду заявлению в суд.

В заявлении утверждается, что предложение выкупа от Маска является настоящим, и отмечается, что неприбыльная организация должна получить за свои активы справедливую рыночную стоимость, которая основывается на цене, которую заплатил бы независимый покупатель.

Это, кажется, подтверждает то, что утверждали некоторые эксперты: предложение имело целью повысить цену, которую Альтману пришлось бы заплатить, чтобы вывести компанию в частную собственность. Таким образом Маск, возможно, хотел сделать так, чтобы нынешний директор больше не смог себе позволить изменения с финансовой точки зрения.

В своем заявлении юрист, представляющий правление OpenAI, сказал, что предложение Маска "не устанавливает стоимость неприбыльной организации" и что эта неприбыльная организация "не продается".