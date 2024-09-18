Оказывается, ChatGPT может кричать, и это звучит, как будто вы попали в хоррор

После того как OpenAI запустила функцию живого разговора с ChatGPT, в сети появилось много видео с испытаниями этой технологии. Одни пользователи пытались показать широкие возможности чат-бота, другие хотели развеселить аудиторию его глуповатыми ответами. Но в новом случае авторы роликов пытаются заставить искусственный интеллект кричать.

Он кричит

Судя по всему, одним из первых таких видео, если не первым вообще, является ролик пользователя TikTok с ником "mod089x". Он смог заставить чат-бота OpenAI закричать со второго раза, хотя впервые ИИ заявил, что не умеет этого делать.

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Это довольно странный звук, который, хоть и похож на крик, все же больше напоминает сдавленный визг какого-то потустороннего монстра из фильмов в жанре хоррор.

Издание Gizmodo попробовало провести собственный эксперимент и также смогло заставить бота закричать:

Журналист Ретт Джонс заставляет ChatGPT кричать: видео

Этим летом OpenAI выпустила GPT-4o, который добавил возможность вести голосовые разговоры с ботом, как с живым человеком. С тех пор люди записывают свои странные взаимодействия с ChatGPT и делятся ими в Интернете. ChatGPT достаточно хорошо воспроизводит человеческую речь. Он не выдерживает тщательной проверки, но звучит гораздо лучше, чем подобные автоматически сгенерированные голоса на других сервисах.

Ретт Джонс пишет, что во время тестирования криков бота неоднократно сталкивался с проблемами.

Я несколько раз пытался заставить LLM кричать, но он постоянно сопротивлялся и зацикливался на попытках описать сцены из классического фильма ужасов 1978 года "Хэллоуин",

– пишет журналист Gizmodo.

В одном из случаев ИИ даже перебил Джонса, сказав, что контент, который он запрашивает, может нарушать условия пользования сайтом или политику использования. Но в конце концов ему повезло после многих попыток.