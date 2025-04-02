Двое подали в суд на OnlyFans, когда узнали правду об авторе контента, с которым общались

Двое пользователей OnlyFans подали коллективный иск против компании, поскольку выяснили, что функция общения с авторами позволяет подключать к диалогам чат-боты. Они общались с моделями, которые публикуют контент на платформе, но в какой-то момент поняли, что им отвечает не живой человек, а искусственный интеллект.

Общение с чат-ботами не входило в их планы

Мужчины из Иллинойса, которых источник называет М. Бруннер и Дж. Фрай, считают, что их обманули, поскольку модели, на которых они подписались, использовали ИИ-агентов для общения с поклонниками, а не отвечали им лично. Истцы утверждают, что думали, будто общаются непосредственно с авторами контента и не стали бы платить за подписку, если бы знали, что это не так. Оба теперь требуют, чтобы OnlyFans запретил моделям использовать агентские чаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на 404media.

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В иске, поданном против материнских компаний OnlyFans, Fenix Internet, LLC и Fenix International Limited, утверждается, что платформа якобы знала об использовании агентских чатов, но не приняла меры для защиты пользователей. Истцы не предоставили доказательств своих утверждений, но говорят, что заподозрили обман, когда поняли, что один человек не может отвечать на такое количество сообщений.

Дж. Фрай, один из истцов, утверждает, что создал учетную запись на OnlyFans, чтобы "вести дружеские беседы с моделями и делиться фотографиями своих кулинарных творений". Он заподозрил, что с ним общается не модель, когда начал получать противоречивые сообщения, которые к тому же содержали ошибки.

Это уже второй коллективный иск против OnlyFans за использование агентских чатов. В июле 2024 года пять пользователей подали аналогичный иск, который будет рассмотрен в суде аж в 2027 году.

В новом иске также упоминается дело 2021 года, которое касалось использования услуг сторонних агентств для общения с аудиторией. Модели нанимали специальные агентские компании, чьи работники потом вели беседы с подписчиками от имени авторов аккаунта. Компания OnlyFans тогда заявила, что не ответственна за эти действия, поскольку "создатели могут работать со многими третьими сторонами, включая фотографов, видеооператоров, менеджеров талантов и агентства, чтобы курировать и монетизировать свой контент", но эти третьи стороны "не работают от имени OnlyFans и никоим образом не связаны с компанией".

OnlyFans пока не комментирует новый иск.