Спілкування з чат-ботами не входило в їхні плани

Чоловіки з Іллінойсу, яких джерело називає М. Бруннер і Дж. Фрай, вважають, що їх обдурили, оскільки моделі, на яких вони підписалися, використовували ШІ-агентів для спілкування з шанувальниками, а не відповідали їм особисто. Позивачі стверджують, що думали, ніби спілкуються безпосередньо з авторками контенту й не стали б платити за підписку, якби знали, що це не так. Обоє тепер вимагають, щоб OnlyFans заборонив моделям використовувати агентські чати, повідомляє 24 Канал з посиланням на 404media.

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У позові, поданому проти материнських компаній OnlyFans, Fenix Internet, LLC і Fenix International Limited, стверджується, що платформа нібито знала про використання агентських чатів, але не вжила заходів для захисту користувачів. Позивачі не надали доказів своїх тверджень, але кажуть, що запідозрили обман, коли зрозуміли, що одна людина не може відповідати на таку кількість повідомлень.

Дж. Фрай, один із позивачів, стверджує, що створив обліковий запис на OnlyFans, щоб "вести дружні бесіди з моделями та ділитися фотографіями своїх кулінарних творінь". Він запідозрив, що з ним спілкується не модель, коли почав отримувати суперечливі повідомлення, які до того ж містили помилки.

Це вже другий колективний позов проти OnlyFans за використання агентських чатів. У липні 2024 року п'ять користувачів подали аналогічний позов, який буде розглянуто в суді аж у 2027 році.

У новому позові також згадується справа 2021 року, яка стосувалася використання послуг сторонніх агентств для спілкування з аудиторією. Моделі наймали спеціальні агентські компанії, чиї працівники потім вели бесіди з підписниками від імені авторів акаунта. Компанія OnlyFans тоді заявила, що не відповідальна за ці дії, оскільки "творці можуть працювати з багатьма третіми сторонами, включаючи фотографів, відеооператорів, менеджерів талантів і агентства, щоб курувати та монетизувати свій контент", але ці треті сторони "не працюють від імені OnlyFans і жодним чином не пов’язані з компанією".

OnlyFans поки не коментує новий позов.