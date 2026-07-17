Помощник Трампа, работавший телесуфлером, заработал 100 тысяч на ставках, потому что знал, что тот скажет

Помощник Дональда Трампа, отвечавший за работу телесуфлера, подозревается в инсайдерской торговле. Габриэль Перес заработал более 100 тысяч долларов, делая ставки на конкретные фразы, которые президент должен был произнести во время своих выступлений, поскольку имел доступ к его речам.

Секретная схема в прямом эфире

Габриэль Перес имел доступ к окончательным версиям речей президента и знал обо всех правках в последний момент. Об этом пишет издание Ars Technica. Следствие установило, что помощник делал ставки на так называемом "рынке упоминаний" платформы Kalshi, где пользователи пытаются угадать появление конкретных терминов в публичных выступлениях или корпоративных отчетах.

Перес действовал чрезвычайно дерзко. Следователи выявили случаи, когда он изменял или отменял свои ставки прямо во время выступления Трампа. Если президент пропускал часть текста или импровизировал, отклоняясь от сценария, оператор телесуфлера быстро реагировал через свой смартфон, чтобы минимизировать убытки или максимизировать прибыль.

Служба надзора Kalshi заметила подозрительную активность и передала данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Наша служба надзора оперативно зафиксировала и передала эти сделки в CFTC. Мы сотрудничаем с регуляторами,

– прокомментировал главный юрист Kalshi Бобби ДеНо.

Этика против азарта

Этот инцидент стал частью более широкой проблемы инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

Ранее подобные обвинения выдвигались против бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса, который якобы делал ставки на собственное присутствие во время обращения президента к Конгрессу.

Еще один громкий случай касался американского солдата Геннона Кена Ван Дайка, который заработал 410 тысяч долларов, зная сроки операции по захвату лидера Венесуэлы.

В марте Белый дом разослал сотрудникам специальную памятку с предупреждением не использовать непубличную информацию для игры на таких платформах. Несмотря на это, Перес продолжал свою деятельность в течение многих месяцев.

Ситуацию осложняет тот факт, что сын Трампа является советником на платформах Kalshi и Polymarket, а сам президент ранее поддерживал рынки прогнозов в их спорах с государственными регуляторами.

Сотрудник, о котором идет речь, полностью сотрудничает с CFTC,

– заявил пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл.

В настоящее время Габриэль Перес больше не работает в администрации президента. Комиссия по торговле товарными фьючерсами ведет с ним переговоры об урегулировании дела, что может повлечь за собой выплату штрафов.

В то же время федеральная прокуратура Манхэттена отказалась возбуждать уголовное дело по данному факту. Этот случай в очередной раз поднял вопрос о моральном разложении и необходимости более строгого регулирования индустрии ставок на будущие события, которая становится все более масштабной в Америке.