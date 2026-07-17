Секретна схема у прямому ефірі

Габріель Перес мав доступ до фінальних версій промов президента і знав про всі правки в останню мить. Про це пише видання Ars Technica. Слідство встановило, що помічник робив ставки на так званому "ринку згадок" платформи Kalshi, де користувачі намагаються вгадати появу конкретних термінів у публічних виступах або корпоративних звітах.

Перес діяв надзвичайно зухвало. Слідчі виявили випадки, коли він змінював або скасовував свої ставки просто під час виступу Трампа. Якщо президент пропускав частину тексту або імпровізував, відходячи від сценарію, оператор телесуфлера швидко реагував через свій смартфон, щоб мінімізувати збитки або максимізувати прибуток.

Служба нагляду Kalshi помітила підозрілу активність і передала дані Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Наша служба нагляду оперативно зафіксувала та передала ці угоди до CFTC. Ми співпрацюємо з регуляторами,

– прокоментував головний юрист Kalshi Боббі ДеНо.

Етика проти азарту

Цей інцидент став частиною ширшої проблеми інсайдерської торгівлі на ринках прогнозів.

Раніше подібні звинувачення висунули проти колишнього конгресмена Джорджа Сантоса, який нібито робив ставки на власну присутність під час звернення президента до Конгресу.

Ще один гучний випадок стосувався американського солдата Геннона Кена Ван Дайка, який заробив 410 тисяч доларів на знанні термінів операції із захоплення лідера Венесуели.

У березні Білий дім розсилав працівникам спеціальну пам'ятку з попередженням не використовувати непублічну інформацію для гри на таких платформах. Попри це, Перес продовжував свою діяльність протягом багатьох місяців.

Ситуацію ускладнює той факт, що син Трампа є радником на платформах Kalshi та Polymarket, а сам президент раніше підтримував ринки прогнозів у їхніх суперечках із державними регуляторами.

Співробітник, про якого йдеться, повністю співпрацює з CFTC,

– заявив речник Білого дому Девіс Інгл.

Наразі Габріель Перес більше не працює в адміністрації президента. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами веде з ним переговори про врегулювання справи, що може передбачати виплату штрафів.

Водночас федеральна прокуратура Мангеттена відмовилася відкривати кримінальне провадження за цим фактом. Цей випадок вкотре підняв питання про моральний розпад та необхідність суворішого регулювання індустрії ставок на майбутні події, яка стає дедалі масштабнішою в Америці.