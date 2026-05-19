В Помпеях нашли врачебную аптечку с инструментами: о чем она нам рассказывает

В 79 году нашей эры город Помпеи навсегда исчез под слоем пепла, оставив после себя лишь застывшие руины. Новое исследование с использованием современных технологий позволило заглянуть внутрь одного из артефактов, который принадлежал человеку, погибшему во время извержения.

Современная археология продолжает раскрывать детали жизни и смерти жителей Помпеев, используя методы, о которых исследователи прошлого могли только мечтать. Одно из последних открытий касается мужчины, который погиб в месте, получившем название "Сад беглецов". Вместе с группой из 13 человек он пытался найти убежище в винограднике, но стал жертвой раскаленного газа и пепла. Новый анализ гипсового слепка его тела показал, что этот человек был непростым жителем города – он был врачом, или "medicus" на латыни, пишет Live Science.

Во время извержения он имел при себе специальную сумку с инструментами, которая долгое время оставалась неисследованной. Гипсовые слепки, сделаны еще в 1961 году, заполнили пустоты, оставшиеся в пепле от тел погибших, но содержимое их вещей часто оставалось тайной. Теперь благодаря рентгеновскому облучению и компьютерной томографии ученые смогли увидеть, что именно носил с собой античный медик.

Внутри небольшого футляра, изготовленного из органического материала, вероятно, кожи, нашли целый арсенал профессиональных принадлежностей. Исследователи идентифицировали несколько металлических хирургических инструментов и небольшую плитку из сланца. Последнюю, по мнению экспертов, использовали для приготовления лекарств непосредственно на месте. В те времена основными компонентами медикаментов были мед, вино, уксус и различные растительные экстракты.



Рентгенография показала, что в чемодане мужчины находились хирургические инструменты и плитка сланца для приготовления лекарств / Фото Pompeii Archaeological Park

Интересно, что сам футляр закрывался на сложный механизм с зубчатым колесом, что свидетельствует о высокой ценности содержимого и финансовых возможностях врача, ведь не каждый мог позволить себе купить такую вещь.

Социальный статус врача

Это открытие позволяет лучше понять социальный статус врачей в Римской империи. Во времена императора Тита медицина уже имела достаточно высокий статус. Еще в 46 году до нашей эры Юлий Цезарь предоставил римское гражданство всем врачам, хотя часто эту роль выполняли образованные греческие рабы.

Работа медика была чрезвычайно рискованной и сложной. В распоряжении античных хирургов не было антибиотиков или современной анестезии, а пациенты часто умирали от инфекций. К тому же причины болезней тогда объясняли теорией "миазмов" или плохого воздуха, а лечение часто совмещали с ритуалами против злых духов.

Он искал новую жизнь

Кроме медицинского набора, мужчина имел при себе небольшой тканевый мешочек с бронзовыми и серебряными монетами. Это подтверждает теорию о том, что он планировал начать жизнь на новом месте, когда его застало извержение Везувия.

Этот человек принес свои инструменты с собой, чтобы быть готовым отстроить свою жизнь в другом месте благодаря своей профессии, но, возможно, также и для того, чтобы помогать другим,

– прокомментировал находку Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпей.

Ученые до сих пор дискутируют, собирался ли этот медик оказывать помощь пострадавшим непосредственно во время катастрофы, или просто пытался спасти ценное имущество для будущей практики.

Всего в Саду беглецов археологи находили различные предметы: ключи от домов, масляные лампы и даже драгоценности. Однако именно набор инструментов врача является уникальным свидетельством того, как античные специалисты готовились к экстренным ситуациям.

Результаты этого исследования, которые опубликовал Археологический парк Помпеев, еще раз напоминают о масштабности трагедии. Извержение убило около 2 000 человек только в самих Помпеях, хотя многие жители успели покинуть город заранее. Благодаря уникальной консервации в пепле, мы сегодня имеем возможность видеть не только стены домов, но и инструменты, которыми пользовались люди за девятнадцать веков до нас.

Древние Помпеи до катастрофического извержения вулкана Везувия в 79 году нашей эры были большим и богатым римским городом возле Неаполитанского залива. Город считался популярным курортом для богатых римлян, а также важным торговым центром, проанализировал 24 Канал.

По оценкам историков, там проживали более 20 тысяч человек. Среди жителей были аристократы, купцы, ремесленники, бывшие рабы, моряки и обычные рабочие. В Помпеях существовали бани, таверны, храмы, театры, рынки и даже амфитеатр – один из старейших в Римской империи.

Город имел хорошо развитую инфраструктуру. Улицы были выложены камнем, в дома подавалась вода через акведуки, а на перекрестках работали общественные фонтаны. Археологи находят многочисленные фрески, мозаики и скульптуры, которые свидетельствуют о высоком уровне благосостояния местных элит. Богатые дома имели внутренние сады, бассейны и отдельные помещения для банкетов. В то же время рядом с роскошными виллами существовали и тесные кварталы более бедных жителей.



Древний римский бар, или термополиум, в Помпеях, на стене которого можно увидеть фреску / Фото Nick Fewings

Помпеи также были городом активной повседневности. На стенах археологи обнаружили политические надписи, рекламу гладиаторских боев, объявления и даже граффити с шутками или оскорблениями. Это позволило исследователям буквально заглянуть в обычную жизнь римлян. В городе работали пекарни, мастерские, винодельни и заведения быстрого питания, которые напоминали современные уличные кафе.

Как произошло извержение и что было потом?

В августе 79 года Везувий проснулся после длительного периода покоя. Сначала над вулканом поднялось огромное облако пепла и камней, а затем на Помпеи обрушились пирокластические потоки – чрезвычайно горячие волны газа, пепла и обломков. Температура могла достигать нескольких сотен градусов Цельсия. Многие жители погибли от термического шока или удушья. Город быстро оказался под многометровым слоем вулканического материала. Именно это захоронение впоследствии и обеспечило исключительную сохранность Помпеев, пишет Planetpompeii.

На протяжении веков считалось, что после катастрофы город полностью опустел. Однако новые археологические исследования свидетельствуют, что это было не совсем так. Раскопки последних лет показали признаки повторного заселения руин. Археологи обнаружили, что некоторые люди вернулись в Помпеи уже после извержения. Вероятно, это были уцелевшие жители, бедняки или искатели ценностей. Они обустраивали жилье среди руин и использовали верхние этажи домов, тогда как нижние оставались засыпанными пеплом. Об этом еще в 2024 году писало издание The Conversation.

Исследователи описывают Помпеи после катастрофы не как восстановленный город, а как хаотичное поселение без нормальной римской инфраструктуры. Археологи нашли следы печей, мельниц и импровизированных жилых помещений. Директор археологического парка Помпеев Габриэль Цухтригель заявил, что город после 79 года скорее напоминал "лагерь среди руин". Некоторые данные свидетельствуют, что люди могли жить там еще несколько веков после катастрофы.

Как сегодня исследуют Помпеи?

Особое место в истории исследования Помпеев занимают знаменитые гипсовые слепки тел погибших, пишет 24 Канал. Этот метод в XIX веке разработал итальянский археолог Джузеппе Фиорелли. Во время раскопок исследователи заметили, что в затвердевшем вулканическом пепле остались полости. Они возникли потому, что захороненные тела со временем разложились, но пепел уже затвердел и сохранил форму людей и предметов.

Фиорелли предложил осторожно заливать эти полости жидким гипсом. Когда гипс застывал, археологи убирали окружающий пепел и получали точный объемный слепок человека в момент смерти. Так удалось увидеть позы тел, складки одежды, выражения лиц и даже детали причесок. Метод произвел огромное впечатление на современников, ведь впервые археология показала не только руины или предметы, но и сам момент человеческой трагедии.

Впоследствии технологию усовершенствовали. Сегодня ученые используют компьютерную томографию и рентгеновские методы, чтобы исследовать кости внутри гипсовых форм без их повреждения. Это позволяет определять пол, возраст, состояние здоровья и даже особенности питания жителей Помпеев. Исследования показали, например, что у многих жителей почти не было кариеса из-за низкого потребления сахара и высокого содержания фтора в воде региона.