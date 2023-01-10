Несколько школ подали в суд на соцсети из-за "эксплуатации нейрофизиологии" детского мозга

В иске, поданном государственными школами Сиэтла, утверждается, что социальные сети являются одной из основных причин "кризиса психического здоровья молодежи". Разработчиков обвинили в преднамеренной "эксплуатации нейрофизиологии" детского мозга.

Государственные школы Сиэтла говорят, что компании не соблюдают закон штата об общественном порядке. Жалоба требует от владельцев Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube возмещения финансовых убытков и других средств правовой защиты.

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Что известно

Ответчики успешно эксплуатировали уязвимый мозг молодежи, втянув десятки миллионов студентов по всей стране.

– говорится в иске, поданном 5 января.

Согласно заявлению, ответчики якобы умышленно направляют на молодежь вредный и эксплуататорский контент – например, диету "трупной невесты", употребление 300 калорий в день или поощрение к самоповреждению.

Среди ответчиков:

владелец Facebook и Instagram компания Meta;

владелец Snapchat – Snap;

владелец TikTok – ByteDance;

владелец Google и YouTube – Alphabet.

Большинство молодежи в основном используют пять платформ: YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram и Facebook, на которых они проводят много часов в день. Исследования показывают, что чрезмерное и проблематичное использование социальных сетей вредит психическому, поведенческому и эмоциональному здоровью молодежи и связано с повышенным уровнем депрессии, тревожности, низкой самооценки, расстройств пищевого поведения и самоубийств.

– заявляют образовательные учреждения.

По их мнению, разработчики этих сервисов используют нейрофизиологические особенности работы мозга, в частности, так называемую систему вознаграждения, чтобы максимизировать время пребывания пользователей в приложениях и заставить их возвращаться. Следствием постоянного пребывания в соцсетях якобы является "кризис психического здоровья молодежи, который отмечается все большим количеством молодых людей, борющихся с тревогой, депрессией, мыслями о самоповреждении и суицидальными мыслями".

Молодежь особенно уязвима к манипулятивному поведению ответчиков, поскольку их мозг не полностью развит, а следовательно, им не хватает эмоциональной зрелости, контроля за импульсами и психологической стойкости, как и другим более зрелым пользователям,

– говорится в жалобе.

Жалоба также затрагивает проблему кибербуллинга и самоубийств, негативного влияния соцсетей на пищевое поведение, обвиняет в нарушении закона о конфиденциальности, приводит статистику роста заболеваемости детей психическими расстройствами с 2010 по 2018 годы и прочее.