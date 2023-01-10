Державні школи Сіетла кажуть, що компанії не дотримуються закону штату про громадський порядок. Скарга вимагає від власників Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok і YouTube відшкодування фінансових збитків та інших засобів правового захисту.

Цікаво Штучний інтелект уперше виступить адвокатом на судовому засіданні

Що відомо

Відповідачі успішно експлуатували вразливі мізки молоді, втягнувши десятки мільйонів студентів по всій країні,

– йдеться в позові, поданому 5 січня.

Згідно з заявою, відповідачі нібито навмисне спрямовують на молодь контент, який часто є шкідливим та експлуататорським – наприклад, дієту "трупної нареченої", вживання 300 калорій на день або заохочення до самоушкодження.

Серед відповідачів:

власник Facebook та Instagram компанія Meta;

власник Snapchat – Snap;

власник TikTok – ByteDance;

власник Google та YouTube – Alphabet.

Більшість молоді в основному використовує п'ять платформ: YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram і Facebook, на яких вони проводять багато годин на день. Дослідження показують, що надмірне і проблематичне використання соціальних мереж шкодить психічному, поведінковому та емоційному здоров'ю молоді та пов'язане з підвищеним рівнем депресії, тривожності, низької самооцінки, розладів харчової поведінки й самогубств,

– заявляють освітні заклади.

На їхню думку, розробники цих сервісів використовують нейрофізіологічні особливості роботи мозку, зокрема так звану систему винагороди, щоб максимізувати час перебування користувачів у додатках і змусити їх повертатися. Наслідком постійного перебування в соцмережах начебто є "криза психічного здоров'я молоді, яка відзначається все більшою кількістю молодих людей, які борються з тривогою, депресією, думками про самоушкодження та суїцидальними думками".

Молодь особливо вразлива до маніпулятивної поведінки відповідачів, оскільки їхній мозок не повністю розвинений, а отже, їм бракує емоційної зрілості, контролю над імпульсами та психологічної стійкості, як і іншим більш зрілим користувачам,

– йдеться в скарзі.

Скарга також торкається проблеми кібербулінгу та самогубств, негативного впливу соцмереж на харчову поведінку, звинувачує в порушенні закону про конфіденційність, наводить статистику зростання захворюваності дітей на психічні розлади з 2010 по 2018 роки тощо.