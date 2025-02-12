Аналитик считает, что предложение Маска о покупке OpenAI –это попытка отвлечь от проблем Tesla

После того, как группа инвесторов во главе с Илоном Маском предложила почти 100 миллиардов за OpenAI, аналитики компании Oppenheimer взялись искать, что стоит за этими намерениями. Они говорят, что суть вопроса не в самом желании владеть компанией, а в том, что таким образом Маск пытается "отвлечь от вызовов Tesla".

Что говорят эксперты

Аналитик Oppenheimer Колин Раш считает, что неожиданная заявка Илона Маска на OpenAI в размере 97,8 миллиарда долларов через консорциум инвесторов является просто отвлечением. В подтверждение своих слов Руш приводит тот факт, что предложение Илона Маска по OpenAI является на 38 процентов ниже, чем оценка компании во время последнего крупного раунда финансирования в октябре 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Хотя Tesla переключилась на игру с физическим искусственным интеллектом, мы рассматриваем предложение Илона Маска по открытому искусственному интеллекту как отвлечение от задач Tesla,

– пишет Раш.

Он добавляет, что не видит "значимых дискуссий" вокруг этой темы, но зато предполагает, что Tesla в ближайшее время столкнется с "ростом рисков" во время новых оценок компании на Уолл-стрит, и не только из-за того, что конкуренция на рынке электромобилей обостряется.

Колин Раш пишет, что Oppenheimer видит негативное влияние публичной жизни Илона Маска на его политическую деятельность. Хотя определенные круги его поддерживают, противоречивые высказывания и действия миллиардера рискуют оттолкнуть потребителей, пока "администрация Трампа проверяет границы своей власти".

В качестве доказательства, Раш указывает на "негативные тенденции по регистрациям" электромобилей в 2024 году, которые продолжились в январе 2025 года. Зато данные Китая свидетельствуют о хорошем начале года.

Над Tesla нависли проблемы

Как показывает статистика, не только канадцы перестали покупать американские товары. В соцсетях распространяется флешмоб, где люди фотографируя и снимают на видео заполненные полки с товарами из США и пустые полки с канадскими аналогами.

Тем временем продажи Tesla резко упали в Европейском Союзе и Великобритании.

В Германии – единственной европейской стране, где есть завод Tesla, – продажи новых электромобилей компании упали почти на 60 процентов , а во Франции – на 63 процента по сравнению с январем 2024 года.

, а во Франции – на 63 процента по сравнению с январем 2024 года. В Норвегии количество новых регистраций Tesla упало на 38%.

В Швеции за месяц было зарегистрировано лишь 405 новых Tesla – падение на 44%.

Продажи в Соединенных Штатах также падают, хотя и не так резко. Люди массово клеят на своих машинах наклейки с надписью "Я купил Tesla еще до того, как узнал, что Маск сумасшедший" и разрисовывают Cybertruck граффити с текстом "К черту Маска".

Говоря о Cybertruck, то его постиг "впечатляющий обвал", как пишет издание Futurism. Пикап до сих пор доступен только в США и Канаде. Продажи упали на 22% с 3-го до 4-го квартала 2024 года. Это усилит и без того большие проблемы с производительностью компании. С 2023 по 2024 год чистая прибыль Tesla упала на 23%, а с 2022 по 2024 год — на ужасные 40%.

Акции Tesla, которые резко выросли после того, как финансовая поддержка Дональда Трампа со стороны Маска окупилась на выборах, сейчас снова падают, снизившись более чем на 16 процентов за последний месяц и еще почти на 13 процентов только за последнюю неделю. Даже брат Маска, Кимбал, на прошлой неделе распродал акции на десятки миллионов долларов.

Хотя некоторые обвиняют в падении продаж Tesla сокращение европейских субсидий на электромобили, самая большая проблема "почти наверняка заключается в том, что личный бренд Маска, который непонятным образом связан с производителем электромобилей, подвергся публичному избиению из-за его все более детские выходки в правительстве и за его пределами", пишет Futurism.

Миллиардер провел первые недели 2025 года на митинге с ультраправой партией AfD в Германии, исполняя фашистское приветствие перед толпой MAGA, публикуя шквал шуток о Холокосте и ретвитнув неонацистские аккаунты для своих сотен миллионов подписчиков. Это не могло не сказаться на том, как люди воспринимают связанные с ним компании и их продукцию.

Что дальше

Аналитики ожидают еще больше драмы впереди, поскольку тенденция к падению пока не демонстрирует обнадеживающих изменений. Именно это могло заставить Маска пойти на такой шаг, чтобы показать, что он крепко стоит на ногах и может себе позволить купить такую компанию, как OpenAI, несмотря на прошлую неудачу с Twitter. Но по факту это не более, чем попытка заставить мир говорить о чем-то другом, кроме провалов Tesla, считает Раш.