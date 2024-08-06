Porsche выпустит уникальную машину, которая будет существовать в единственном экземпляре

Porsche представляет новый автомобиль 911 GT3 RS, выпущенный всего в одном экземпляре в честь знаменитого швейцарского гонщика Джо Сифферта. В свое время он помог повысить производительность гоночного Porsche 917, обеспечив ему первую победу.

Кто такой Джо Сифферт

Специальный 911 GT3 RS с припиской "Tribute to Jo Siffert", был разработан с помощью внутренней программы персонализации Porsche Sonderwunsch и имеет ливрею, вдохновленную 917-м, на котором Сифферт и Курт Аренс одержали победу в гонке 1969 года на трассе Остеррайхринг близ Зельтвега, Австрия.

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К тому времени Porsche 917 считался сложным в управлении на высоких скоростях из-за своей аэродинамики. Но изменения, которые предложил Джо Сифферт, позволили машине с тех пор доминировать в выносливости на таких соревнованиях, как 24 часа Ле-Мана и 1000 километров Нюрбургринга.



Porsche 917 на гонках в 1969 году / Фото Porsche

Сифферт также выиграл еще больше гонок для Porsche. По словам автопроизводителя, он принял участие в почти 300 гонках в течение 11 лет, даже участвовал в нескольких гонках в течение одних выходных, такой была его страсть к этому делу. К сожалению, он погиб в аварии во время гонки Формулы-1 1971 года в Брандс Хетч в Великобритании за рулем BRM. Ему было всего 35 лет.

Создание нового автомобиля

Семья гонщика помогала команде Sonderwunsch в разработке окончательного дизайна специального 911 GT3 RS, включая сына Филиппа Сифферта и внука Жереми Сифферта. Команда также работала с Bosch и Shell, чтобы придумать спонсорские логотипы, которые соответствуют дизайну, использованном на победном 917-м автомобиле Сифферта. И как последний штрих, автограф Сифферта выгравирован на крышке центральной консоли и на кожаном чехле для ключей.



Автограф Джо Сифферта на Porsche 911 GT3 RS / Фото Porsche

Как и все 911 GT3 RS 992-го поколения, автомобиль оснащен 4,0-литровой V-образной "шестеркой" мощностью 518 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и вращает только задние колеса. Porsche заявляет о разгоне от 0 до 100 километров в час за три секунды и максимальной скорости 184 километра в секунду.

Porsche 911 GT3 RS / Фото Porsche

Специальный 911 GT3 RS будет выставлен в различных дилерских центрах Porsche в Швейцарии в течение августа.

После этого он появится на автосалоне в Цюрихе с 7 по 10 ноября.

Затем автомобиль будет продан покупателю, выбранному случайным образом из всех заинтересованных сторон.

Porsche 911 GT3 RS / Фото Porsche