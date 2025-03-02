Blue Ghost передал фото Земли с поверхности Луны

Космический аппарат Blue Ghost от американской компании Firefly Aerospace успешно совершил посадку на поверхность Луны и уже прислал первые впечатляющие изображения, в частности кадры нашей планеты, сделанные с лунной поверхности.

Firefly Aerospace обнародовала первые изображения через несколько часов после посадки Blue Ghost, которая состоялась сегодня в 10:34 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Аппарат приземлился на видимой стороне Луны в районе горы Латрей в Море Криз – огромном кратере, ширина которого местами достигает 550 километров. Посадка была выполнена с высокой точностью – всего в 100 метрах от запланированной зоны. Для этого было совершено два маневра, которые позволили аппарату безопасно коснуться поверхности.

По словам руководителя программы Blue Ghost в Firefly Aerospace Рэя Алленсворта, компания отказалась от онлайн-трансляции процесса посадки, чтобы освободить канал связи для передачи телеметрических данных и включения ключевых научных приборов.

В частности, система обнаружения опасности помогла избежать столкновения с двумя большими валунами во время спуска.

NASA считало этот район относительно безопасным, но это не значит, что там не было препятствий. Нам удалось их избежать, и мы совершили безопасную посадку,

– отметил Алленсворт.

Одна из переданных фотографий, сделанная во время спуска, демонстрирует тусклую голубую точку на фоне лунного горизонта – нашу Землю.

"Мы все на этом изображении", – прокомментировал один из участников презентации, когда впервые увидел эту фотографию.

Миссии Blue Ghost предстоит много работы

Генеральный директор Firefly Aerospace Джейсон Ким во время пресс-конференции заявил, что следующие 14 дней будут насыщенными, поскольку команда будет работать над сбором и передачей всех научных данных от 10 научных приборов, установленных на Blue Ghost.

Важным событием станет 14 марта, когда аппарат сделает высококачественные изображения полного затмения на Луне, когда Земля полностью закроет Солнце. В то же время на Земле можно будет наблюдать полное лунное затмение, что придаст спутнику нашей планеты насыщенного красного цвета.

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Миссия Blue Ghost является частью коммерческой программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) и направлена на изучение лунной поверхности и проверку новых технологий для будущих космических исследований.