Эра Delta IV завершена: ракета-носитель Delta IV Heavy совершила свой последний полет

Компания United Launch Alliance отправила последнюю свою ракету-носитель Delta IV Heavy в путешествие 9 апреля 2024 года. Ракета совершила успешный полет выведя на орбиту спутник-разведчик NROL-70 для Национального разведывательного управления США.

Компания United Launch Alliance отправила последнюю свою ракету-носитель Delta IV Heavy в путешествие 9 апреля 2024 года. Ракета совершила успешный полет выведя на орбиту спутник-разведчик NROL-70 для Национального разведывательного управления США.

А тем временем NASA идентифицировало загадочный объект, вращающийся вокруг Луны

Немного о ракете Delta IV Heavy

С момента своего дебюта в 2004 году Delta IV Heavy осуществила 16 запусков .

. Хотя первый полет ракеты-носителя был частично неудачным, дальнейшие запуски проходили по плану.

Главной задачей ракеты было выведение в космос военного разведывательного груза, но она также способствовала выполнению нескольких гражданских миссий, в том числе развертыванию солнечного зонда Parker Solar Probe .

. Изначально запланированный на 28 марта, финальный запуск несколько раз переносился, последнее из которых было связано с неисправностью в системе подачи азота ракеты.

С выводом из эксплуатации Delta IV Heavy завершается история полетов ее более легкого варианта – Delta IV, которая эксплуатируется с 2002 года. Это также знаменует собой конец всего бренда Delta, охватывающего в целом 389 запусков с момента его основания в 1960 году.



Эволюция ракет Delta с 1960-х годов / Коллаж ULA

Смотрите также Колонизация Марса и гигантский Starship: Маск поделился планами SpaceX на ближайшее будущее

Новая ракета

На замену серии Delta поступила новая ракета Vulcan с разгонным блоком Cuntaur от United Launch Alliance. После первого полета в январе этого года ракета-носитель Vulcan готова взять на себя обязанности, которые ранее выполняла ракета семейства Delta.