Какими будут последствия для Земли, если астероид "убийца городов" врежется в Луну в 2032 году

Астероид 2024 YR4, известный как "убийца городов", может столкнуться с Луной в 2032 году. Хотя прямая угроза для Земли отсутствует, столкновение, вероятно, будет иметь последствия для нашей планеты. Хотя до этой даты еще много времени, ученые уже сейчас пытаются выяснить, чего нам ждать, чтобы иметь время на подготовку. Моделирование показывает различные сценарии и их влияние на планету и орбиту.

Возможное столкновение и его влияние на Землю

Астероид 2024 YR4 был впервые обнаружен в декабре 2024 года. Размер объекта составляет примерно 60 метров поперек, что делает его достаточно большим, чтобы потенциально уничтожить большой город в случае прямого столкновения с Землей. Сначала ученые прогнозировали рекордно большую вероятность падения космического камня на планету, но впоследствии дополнительные наблюдения свели ее к нулю. Несмотря на это исследователи обнаружили, что астероид все еще может столкнуться с Луной. Хотя точная вероятность станет известна где-то ближе к 2028 году, уже сейчас она достигает очень большого показателя – 4,3% против 3,1% для Земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Новое исследование, загружено 12 июня на сервер препринтов arXiv, содержит компьютерные симуляции потенциального столкновения с Луной. По оценкам команды, с поверхности нашего естественного спутника может быть выброшено до 100 миллионов килограммов материала. Если 2024 YR4 попадет в обращенную к Земле сторону Луны (вероятность чего составляет примерно 50%), тогда до 10% этого мусора может быть притянуто гравитацией Земли в течение следующих дней.

Пол Вигерт, ведущий автор исследования и эксперт по динамике Солнечной системы из Университета Западного Онтарио, отметил, что 2024 YR4 станет крупнейшим космическим объектом, который упадет на Луну за последние по меньшей мере 5000 лет, а сам удар будет сопоставим с мощным ядерным взрывом по объему высвобожденной энергии. Важно отметить, что результаты этого исследования еще не прошли рецензирование.

Угроза для космической инфраструктуры Земли

Хотя, по словам Вигерта, маловероятно, что любые потенциальные фрагменты обломков будут представлять риск для людей на поверхности планеты, мы можем стать свидетелями впечатляющего метеоритного дождя. Это явление, вызвано сгоранием фрагментов в атмосфере Земли, может длиться несколько дней и будет видимым для людей по всему миру.

Однако, несмотря на безопасность для людей на планете, наша космическая инфраструктура может оказаться под угрозой. Большое количество мусора, потенциально притянутого к Земле, увеличивает вероятность столкновения спутников с метеорами примерно в 1000 раз. К 2032 году количество космических аппаратов на орбите Земли, как ожидается, значительно возрастет. Вигерт подчеркнул, что "камень размером с сантиметр, летящий со скоростью десятков тысяч метров в секунду, очень похож на шар". Такой объект может легко вывести из строя спутник или нанести критический ущерб обитаемым космическим станциям, таким как МКС (если ее сведение с орбиты снова отложат и она все еще будет оставаться там) или китайская станция Тяньгун.

Планетарная защита

Если вероятность столкновения с Луной будет расти в ближайшие годы, правительственные агентства могут принять решение попытаться отклонить курс астероида, чтобы защитить космические объекты Земли. По словам Вигерта, астероид 2024 YR4 является "хорошей целью" для тестирования наших возможностей планетарной защиты, и этот вопрос "определенно будет рассмотрен".

В 2022 году NASA уже продемонстрировало свою способность перенаправлять космические объекты, изменив траекторию астероида Диморфос, направив на него зонд DART. Астероид 2024 YR4 составляет лишь около половины размера Диморфоса. Однако, Вигерт предостерегает, что если медлить слишком долго, попытка изменить траекторию камня может стать "опасной", поскольку неправильное движение может вывести его на потенциально катастрофический курс столкновения с Землей.