Что происходит в Антарктике

Прежде всего стоит отметить, что общие температуры все еще ниже нуля. Однако антарктический климатолог Стефано Ди Баттиста сообщил на X, что средняя температура в одной из точек измерения возле антарктической станции составляла -60,4 градуса, что на 6 градусов по Цельсию выше, чем средний показатель между 1958 и 2023 годами. В то же время в восточной части континента в июле (когда там зима) температура была на 28 градусов по Цельсию выше за среднюю.

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Итальянский метеоролог Джулио Бетти объяснил, что теплые температуры внутри континента контрастируют с необычным холодом в прибрежных районах. Странные условия связаны с аномальным для этой местности атмосферным явлением.

В течение нескольких дней температура в Антарктиде была значительно выше средней, но на этот раз изменения климата не имеют к этому никакого отношения. Причиной стало редкое стратосферное потепление, которое ослабило антарктический вихрь, способствуя сильному сжатию вниз,

– говорит Бетти.

Он добавил, что хотя такой тип стратосферного потепления является распространенным над Северным полюсом, над Южным полюсом он случается редко.

В период с 20 по 30 июля средняя температура на другой антарктической исследовательской станции составляла в среднем -47,6 градуса по Цельсию, что было бы нормальной погодой для конца лета в этом регионе, а не для середины.

Угрозы для Антарктики

Необычно теплая погода наступила через два года после рекордной антарктической жары, во время которой шельфовый ледник размером с Гонконг потерпел "полный коллапс".

Это также происходит на фоне глобальной жары, во время которой рекорд самого жаркого в истории наблюдений дня был побит дважды.

Антарктида в целом потеплела вместе с миром за последние 50 лет, а если уж на то пошло, то и за 150 лет. [...] Но можно с уверенностью сказать, что большая часть всплеска за последний месяц была вызвана тепловой волной,

– говорит научный сотрудник Berkeley Earth Зик Хаусфатер.

К счастью, этот раз на континенте потеплело не настолько, чтобы лед начал таять.