Как правильно заряжать телефон: самые действенные советы для вашего гаджета

Правильное обращение со смартфоном поможет на более долгий срок сохранить ресурс его аккумулятора. Несмотря на ряд разнообразных советов, на самом деле их не так уж много. Рассказываем, как сделать все правильно.

Прежде чем перейти к советам, 24 канал напомнит, что сегодня в смартфонах используются литий-ионные аккумуляторы. Такие батареи выдерживают в среднем тысячу циклов зарядки-разрядки. С каждой из них аккумулятор медленно теряет свою начальную емкость.

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Полезные правила для зарядки смартфона

Чтобы максимально обеспечить длительную службу аккумулятора, соблюдайте несколько нехитрых правил.

Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре. Избегайте зарядки смартфона при низких и высоких температурах, это повредит батареи.

Не используйте смартфон во время зарядки. Избегайте игр, просмотра видео и длительных вызовов в процессе зарядки. Это только увеличит температуру батареи и продлит срок зарядки, а высокая температура очень нежелательна для батареи.

Не истощайте батарею полностью и не заряжайте ее на 100%. Лучше делайте это в диапазоне от 20 до 80%.

Не оставляйте смартфон на зарядке на всю ночь, если у вас нет специального режима разумной зарядки.

Используйте оригинальный кабель и зарядное устройство. Если кабель или зарядка повреждены, лучше купить соответствующие аксессуары у производителя. Альтернативой могут быть качественные аксессуары сторонних производителей, отвечающие техническим требованиям устройства.

Итог

Необходимо заботиться о безопасности своего смартфона, ведь он содержит все важные сведения о вас. Если эта информация попадет в руки мошенников, можно потерять доступ к социальным сетям и даже деньги. Как повысить защищенность своего смартфона, читайте в нашем материале

Как видите, в правильной зарядке смартфона нет ничего сложного. Соблюдать эти простые правила можно довольно легко. Они не спасут батарею от привычной деградации, но помогут оставить ее в адекватном рабочем состоянии максимально долго.