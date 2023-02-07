Северокорейские ютуберы имитируют счастливую жизнь в стране

Эксперты встревожены роликами "блогеров" из Северной Кореи. Они убеждены, что все увиденное в их видеозаписях, является фикцией, призванной создать иллюзию нормальной жизни в стране. Более того, занимается этим само правительство КНДР.

Молодая женщина роется в холодильнике с мороженым, вытаскивает несколько упаковок, чтобы показать на камеру. "Это со вкусом молока. Рисунок такой милый", – говорит она по-английски с британским акцентом, весело указывая на мультяшную упаковку. "А это со вкусом персика". Выбрав рожок, она кусает его и говорит: "Бисквит очень вкусный". Четырехминутное видео собрало более 41 000 просмотров на YouTube, но это не обычный влог. Канал блогера YuMi, созданный в июне прошлого года, является одним из нескольких в соцсетях, появившихся за последние год-два, где жители Северной Кореи рассказывают о якобы своей повседневной жизни.

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С пистолетом у головы

На одном из видео другой пользователь YouTube рассказывает своей аудитории, что его любимая книга – "Гарри Поттер". Но эксперты говорят, что все не так, как нам показывают. Картинка, созданная на всех этих роликах, далека от реалий миллионов людей, живущих в крайней бедности под диктатурой Ким Чен Ына. Источник делится своими мыслями после просмотра и говорит, что создается впечатление, будто актерам "приставили пистолет к голове", заставляя играть роль.

Исследователи, тщательно изучавшие материал, предполагают, что YuMi и ее "коллеги" вероятно, связаны с чиновниками и могут быть частью пропагандистской кампании, направленной на своеобразный ребрендинг и поднятие международного имиджа страны до более привлекательного – даже туристически привлекательного. По словам Пак Сон Чхоля, исследователя Центра баз данных по правам человека в Северной Корее, видеоролики YuMi "похожи на хорошо подготовленную пьесу" по сценарию правительства.

На другом видео показано, как один из ютуберов купается в аквапарке с генерирующим волны бассейном. Но этот объект на самом деле, вероятно, недоступен для широкой публики и используется только для подобных демонстраций.

К примеру, электроснабжение в Северной Корее недостаточно стабильно для работы парка развлечений, поэтому я слышал, что они работают только в выходные или в особый день, например, когда снимают видео,

– говорит Пак.

Отключение электроэнергии в КНДР – обычное дело. Фактически, согласно отчету, лишь около четверти населения страны вообще имеют доступ к электричеству.

Жизнь, изображенная в этих видео на YouTube, скорее всего, полностью сфабрикована. Профессор Университета Донггук и исследовательница КНДР Ха Сун Хи рассказала CNN, что ролики являются примером того, как северокорейское правительство переходит к новым формам пропаганды, готовясь, вероятно, к новому акценту на туризме в постпандемическом мире.

Что на самом деле происходит в КНДР

В течение десятилетий Северная Корея была закрыта от остального мира, с жесткими ограничениями на свободу слова, свободное передвижение и доступ к информации.

Крайне неприемлемая ситуация с правами человека была подвергнута критике со стороны Организации Объединенных Наций.

Использование интернета строго ограничено: даже те привилегированные лица, которым разрешено пользоваться смартфонами, имеют доступ только к правительственной интернет-сети, которая подвергается жесткой цензуре.

Иностранные материалы, такие как книги и фильмы, запрещены. Пойманных на контрабанде ждут суровые наказания.

Учитывая это, YuMi, имеющая доступ не только к устройству для съемок, но и к YouTube, не является обычной гражданкой, говорят эксперты.