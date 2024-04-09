Этот дрон заряжается от линий электропередач и может вообще не садиться на землю

Время работы аккумулятора является ключевым ограничивающим фактором в использовании дронов. Хотя существуют коммерческие модели, которые могут находиться в воздухе 45 минут или более на одном заряде, возможность удерживать дроны в воздухе дольше была бы полезной для многих целей. Исследователи из Университета Южной Дании имеют идею.

Как это работает

Инженеры уже несколько лет работают над этим вопросом, разрабатывая дроны, которые могут подзаряжаться непосредственно от линий электропередач. На этот раз они прикрепили систему захвата к дрону Tarot 650 Sport, который они дооборудовали электрической силовой установкой квадрокоптера, модулем автопилота и другими компонентами.

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Когда системы дрона обнаруживают, что батарея разряжается, устройство использует свою камеру и радар миллиметрового диапазона, чтобы определить ближайшую линию электропередач. Затем дрон подлетает к проводам снизу, используя пару наклоненных внутрь "рук", чтобы направить кабель в захват. Индуктивное зарядное устройство получает ток из линии электропередач. Когда батарея заряжена, захват открывается, и дрон продолжает свой путь.

Демонстрация работы дрона: видео

Изначально идея заключалась в том, чтобы только дроны, которые инспектируют линии электропередач, использовали такую систему зарядки. Впервые исследователи продемонстрировали беспилотник, который заряжается от линий электропередач, в 2022 году. На этот раз они усовершенствовали систему захвата и продемонстрировали реальный пример использования технологии.

В статье, которую они представят на Международной конференции по робототехнике и автоматизации IEEE в следующем месяце, команда описала проект как "насколько известно, первую в мире систему, способную поддерживать работу в течение многих циклов осмотра/зарядки за счет сбора энергии с линий электропередач в реальных условиях на открытом воздухе".

Во время, пожалуй, самого успешного испытаниявыполнения задач и зарядки.

Дроны уже много лет используются для мониторинга и инспекции линий электропередач. Они особенно полезны в отдаленных районах, таких как горные вершины, где осмотр линий электропередач вручную является сложной задачей.

Стоит отметить, наряду с этим существует одна проблема. Часто дроны цепляются за линии электропередач. Если что-то пойдет не так, и БПЛА каким-то образом повредит линию электропередач, целый регион может остаться без электричества. Зарядные площадки для дронов существуют и могут быть более безопасным вариантом, но они требуют дополнительного пространства для инфраструктуры.