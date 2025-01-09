Представлен стандарт HDMI 2․2 с вдвое более высокой пропускной способностью и новыми типами кабелей

Организация HDMI Forum объявила характеристики нового стандарта HDMI 2.2, который обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с HDMI 2.1.

Основные характеристики HDMI 2.2

Новый стандарт HDMI 2.2 поддерживает скорость передачи данных до 96 Гбит/с, что вдвое превышает возможности предыдущей версии HDMI 2.1 с ее 48 Гбит/с, сообщает 24 Канал.

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В спецификации также включен новый протокол индикации задержки (Latency Indication Protocol, LIP), который призван улучшить синхронизацию аудио и видео в системах с несколькими точками соединения, например, в дисплеях с отдельными AV-ресиверами или звуковыми панелями.

Новые кабели Ultra96 HDMI

HDMI Forum также представила новый тип сертифицированных кабелей Ultra96, способных поддерживать большую пропускную способность. Кабели проходят обязательную сертификацию, после чего получают соответствующую маркировку, которая позволит отличать их от уже доступных на рынке кабелей с обозначением "2.2".

По данным HDMI Forum, новые кабели будут доступны длиной не менее двух метров и появятся в продаже в третьем или четвертом квартале этого года.



Кабель Ultra96 / Фото HDMI Forum

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Спецификация HDMI 2.2 станет доступной для всех производителей, которые используют стандарты HDMI 2.x. Ожидается, что выпуск первой волны устройств с поддержкой этого стандарта состоится в первой половине 2025 года. Пока остается неизвестным, будут ли графические карты следующего поколения от Nvidia и AMD поддерживать HDMI 2.2.