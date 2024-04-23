Российский суд приговорил пресс-секретаря Meta к шести годам за "оправдание терроризма"

Суд в Москве приговорил пресс-секретаря Энди Стоуна к шести годам лишения свободы за его заявления, которые он делал он имени Meta в 2022 году. Тогда компания временно разрешила посты с призывами к насилию против российских оккупантов, поскольку понимала потребность украинцев в выражении мыслей о войне. И хотя такую "щедрость" соцсеть быстро свернула, на России об этом не забыли.

Генеральному директору Meta, миллиардеру Марку Цукербергу, уже давно запрещен въезд в Россию, а приговор Энди Стоуну был вынесен заочно, поскольку тот, конечно же, не находится на территории России.

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Детали дела

Приговор был вынесен в рамках уголовного расследования, которое началось в прошлом году под руководством Министерства внутренних дел России. Стоуна признали виновным в распространении терроризма из-за того, что он защищал решение компании разрешить комментарии и посты на Facebook, которые желали вреда российским военным оккупантам, а также российским и белорусским представителям власти. Facebook и Instagram были запрещены на территории России в марте 2022 года, через месяц после того, как российские войска вторглись в Украину. Тогда власти защищали это решение, называя Meta экстремистской организацией.

Meta заявляла, что такой ее шаг связан лишь с вторжением в Украину, но российские власти быстро отреагировали, заблокировав социальные сети компании в стране в течение нескольких дней после заявлений Стоуна. Почувствовав опасность, компания объявила, что отменяет новую политику, но к тому времени было уже слишком поздно: сервисы были заблокированы, представители российского правительства покинули социальные сети и назвали их террористическими. Теперь ситуация приобрела новый поворот.

Приговор был вынесен заочно, а шестилетний срок Стоуна начнется после того, как он либо въезжает в Россию, либо будет экстрадирован. Его адвокаты планируют подать апелляцию на приговор.

Приговоры в России против западных компаний, журналистов и других лиц не является чем-то новым. США и Россия сейчас втянуты в дипломатический спор из-за заключенного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был арестован по обвинению в шпионаже в марте 2023 года. В прошлом месяце срок заключения Гершковича был продлен на три месяца, а само издание отрицает все обвинения, выдвинутые против него Россией.