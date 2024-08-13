Made by Google 2024: где смотреть презентацию Pixel 9 и других устройств

Через несколько часов начнется большая презентация Google, во время которой представят нынешние смартфоны Pixel. Рассказываем, как и где смотреть.

Где смотреть Made by Google 2024

Это мероприятие будет практически полностью посвящено аппаратной части, за исключением, как ожидается, искусственного интеллекта, который станет неотъемлемой частью смартфонов Pixel 9.

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Прямой эфир начнется 13 августа в 20:00 по киевскому времени.

Мы уже имеем хорошее представление о том, что компания покажет, особенно благодаря многочисленным утечкам информации, сопровождавших компанию в последние месяцы.

Google уже подтвердила, что покажет последнюю линейку смартфонов Pixel. Мы ожидаем увидеть четыре модели, включая Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 XL, которые будут иметь заметные изменения в блоке камеры и вообще в дизайне.

Google также проводит ребрендинг своей последней складной модели. Вместо того, чтобы называться Pixel Fold 2, устройство получило название Pixel 9 Pro Fold.

Ассистент искусственного интеллекта Gemini будет глубоко встроен во все эти телефоны, поскольку Google стремится повысить вашу производительность и сделать редактирование фотографий намного проще.

Слухи также предполагают, что Google анонсирует часы Pixel Watch 3, которые, как ожидается, будут доступны в двух размерах.

Вполне вероятно, что мы также увидим наушники Pixel Buds 2.

Учитывая, что Google представила новую ТВ-приставку для потокового вещания и термостат Nest Learning Thermostat за неделю до события, кажется, что компания хочет сосредоточить внимание на устройствах Pixel. Несмотря на это всегда есть шанс на настоящий сюрприз.

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