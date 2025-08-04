Instagram обновил правила для прямых трансляций. Ранее эта функция была доступна абсолютно всем, но теперь для выхода в эфир пользователь должен соответствовать двум важным условиям.

Почему Instagram изменил правила?

Ранее любой пользователь Instagram мог запустить прямую трансляцию, даже если его аккаунт был частным и имел лишь нескольких подписчиков. Теперь соцсеть изменила эти требования. Пользователи теперь должны иметь не менее 1000 подписчиков, чтобы выходить в эфиры, а также держать страницу открытой. Если же подписчиков недостаточно или страница частная, программа покажет вам уведомление о том, что аккаунт не может использовать эту функцию, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Такое нововведение больше всего ударит по начинающим авторам и обычным пользователям, которые стримили для небольшой аудитории ближайших друзей. В соцсетях многие выразили недовольство и призвали компанию отменить изменения.

Такое решение делает Instagram похожим на TikTok, где для прямых эфиров также нужно иметь 1000 подписчиков. Для сравнения, на YouTube для этого достаточно всего 50 подписчиков.

Хотя Meta не назвала конкретной причины, представители компании отметили, что это сделано для "улучшения общего опыта от просмотра прямых эфиров". Вероятно, есть и другие мотивы: