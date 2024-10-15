Российские коррупционеры нашли простой способ скрыть свои преступления

Бизнесмены и политики в России активно пользуются одной из функций поисковой системы Google, чтобы скрыть расследования об их деятельности. Обычно эту возможность используют правообладатели, чтобы удалять в поиске ссылки на незаконные материалы, но похоже, что это работает и для российских преступников.

Что известно

Google предоставляет пользователям возможность удалять те или иные материалы из поиска благодаря закону "Об авторском праве в цифровую эпоху" (DMCA) от 1998 года. Таким образом, например, создатели фильмов, музыки или книг могут требовать удаления из поиска ссылок на сайты с пиратским контентом. Но пиарщики российских чиновников и бизнесменов нашли способ обмануть систему, пишет издание Oboz.ua со ссылкой на российский источник, который провел расследование на эту тему.

Смотрите также Пропалестинские хакеры устроили серьезную кибератаку на один из главных сайтов интернета

Это работает следующим образом:

Сначала расследование о тех или иных преступлениях, опубликованное на одном из сайтов, копируется на другой новосозданный сайт.

Там материал публикуют под другой датой, которая предшествует той, которая стоит в материале оригинального источника.

•, Таким образом, все выглядит так, будто новость на фейковом сайте была опубликована первой, а оригинальная новость является якобы скопированной без изменений, то есть нарушает авторские права.

После этого Google получает жалобу на плагиат и просьбу больше не показывать ссылки на настоящую статью.

Когда просьбу удовлетворяют, копия статьи удаляется. Таким образом оригинал статьи оказывается скрытым от всех, а копия просто исчезает.

Отмечается, что иногда для этой схемы используют имена настоящих авторов, под чьими именами публикуются расследования. От их имени пишут обращение к Google.

Расследование утверждает, что таким образом уже было удалено минимум несколько расследований. Например, материал о главе Росгвардии Викторе Золотове, который провел роскошные каникулы на Сейшелах "в компании друзей, генералов и молодых женщин". Более того, из поисковой выдачи убрали даже материалы таких изданий, как "Медиазона", The Insider и "Каспаров.ру", которые просто ссылались на это расследование.

С помощью этого способа удалили также расследование о руководстве партии ЛДПР, в котором фигурировал сын Жириновского и его бывшая жена.

Всего в базе данных, которая регистрирует все эти жалобы, обнаружили более 1600 таких примеров, которые требуют удаления ссылок на статьи. Однако сколько из них было удовлетворено, неизвестно. Расследователи проверили лишь некоторые из них с помощью ручного поиска в Google, но не охватили все 1600.