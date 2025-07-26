70 процентов астронавтов получают проблемы со зрением после длительных миссий в космосе
- Около 70% астронавтов после длительных миссий в космосе сталкиваются с ухудшением зрения из-за микрогравитации, что вызывает повышение внутричерепного давления.
- NASA разрабатывает контрмеры, такие как специальные линзы и упражнения, для решения этой проблемы, которая ставит под угрозу будущие долговременные миссии, например, на Марс.
Около 70% астронавтов после долгих миссий на Международной космической станции сообщают об ухудшении зрения. Эта проблема не только стала одной из главных угроз для длительных космических полетов, в частности будущей миссии на Марс, но и может иметь необратимые последствия.
Почему астронавты теряют зрение в космосе?
Проблема, с которой сталкиваются астронавты, получила название "Нейроокулярный синдром, связанный с космическим полетом" или сокращенно SANS. В отличие от временных неудобств, например космическая болезнь, изменения зрения могут оставаться на годы после возвращения на Землю, а иногда и навсегда. Астронавты жалуются на размытость текста, который раньше видели четко, и ухудшение способности фокусироваться на дальних объектах, пишет 24 Канал со ссылкой на Universe Today.
К теме Космические полеты вызывают длительные изменения в структуре мозга человека, говорят ученые
Главной причиной считается микрогравитация. На Земле сила тяжести естественным образом "стягивает" жидкости в нижнюю часть тела. В космосе этого не происходит, и жидкости перераспределяются, накапливаясь в верхней части туловища и голове. Это приводит к повышению внутричерепного давления, которое давит на заднюю часть глазного яблока, деформируя его, и вызывает отек зрительного нерва.
NASA активно изучает этот феномен, поскольку он представляет серьезную угрозу для будущих длительных миссий, например, на Марс, которая может длиться два-три года. Руководитель исследований зрения в NASA Майкл Робертс отмечает, что нужно понять, стабилизируются ли эти изменения со временем, или продолжают ухудшаться. Ведь астронавт с серьезно поврежденным зрением может поставить под угрозу всю миссию.
Для решения проблемы команда NASA разрабатывает несколько контрмер:
- Специальные контактные линзы.
- Медикаменты для снижения давления жидкости.
- Физические упражнения для поддержания нормального кровообращения.
- Устройство VIIP, имитирующее земное давление на глаза.
Исследования SANS также приносят пользу для земной медицины, помогая лучше понять, как давление влияет на зрение, что может быть полезным в лечении глаукомы и внутричерепной гипертензии.