Почему астронавты теряют зрение в космосе?

Проблема, с которой сталкиваются астронавты, получила название "Нейроокулярный синдром, связанный с космическим полетом" или сокращенно SANS. В отличие от временных неудобств, например космическая болезнь, изменения зрения могут оставаться на годы после возвращения на Землю, а иногда и навсегда. Астронавты жалуются на размытость текста, который раньше видели четко, и ухудшение способности фокусироваться на дальних объектах, пишет 24 Канал со ссылкой на Universe Today.

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Главной причиной считается микрогравитация. На Земле сила тяжести естественным образом "стягивает" жидкости в нижнюю часть тела. В космосе этого не происходит, и жидкости перераспределяются, накапливаясь в верхней части туловища и голове. Это приводит к повышению внутричерепного давления, которое давит на заднюю часть глазного яблока, деформируя его, и вызывает отек зрительного нерва.

NASA активно изучает этот феномен, поскольку он представляет серьезную угрозу для будущих длительных миссий, например, на Марс, которая может длиться два-три года. Руководитель исследований зрения в NASA Майкл Робертс отмечает, что нужно понять, стабилизируются ли эти изменения со временем, или продолжают ухудшаться. Ведь астронавт с серьезно поврежденным зрением может поставить под угрозу всю миссию.

Для решения проблемы команда NASA разрабатывает несколько контрмер:

Специальные контактные линзы.

Медикаменты для снижения давления жидкости.

Физические упражнения для поддержания нормального кровообращения.

Устройство VIIP, имитирующее земное давление на глаза.

Исследования SANS также приносят пользу для земной медицины, помогая лучше понять, как давление влияет на зрение, что может быть полезным в лечении глаукомы и внутричерепной гипертензии.