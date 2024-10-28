Apple готовится представить процессор M4 в Mac и он призван изменить правила игры

На этой неделе Apple начинает масштабное обновление Mac, основой которого станет новый процессор M4. Согласно рассылке от аналитика Bloomberg Марка Гурмана, Apple продолжает развивать собственную линейку процессоров, повышая производительность устройств для задач искусственного интеллекта и игр.

Заменив Intel на собственные чипы несколько лет назад, Apple сейчас предлагает очередной прорыв с M4, что задаст новое направление в мире вычислений. Ранее компания продемонстрировала, что она не планирует отставать в гонке искусственного интеллекта и M4 призван это продемонстрировать.

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Мощность и производительность: что предлагает M4?

Новый процессор Apple M4 – это значительный шаг вперед в технологической эволюции компании. Основные характеристики M4 включают увеличенное количество ядер центрального процессора, что повышает производительность как для многозадачности, так и для высокопроизводительных вычислений, в частности в области искусственного интеллекта.

Впервые представленный в iPad Pro, M4 привлек внимание своей скоростью и эффективностью и технологией, ведь он изготовлен по новому 3-нанометровому технологическому процессу.



Возможности M4 / Фото Apple

Нейронный движок (Neural Engine) нового процессора способен обрабатывать до 38 триллионов операций в секунду, что вдвое превышает показатели предшественника M3. Это делает M4 ключевым компонентом для Apple Intelligence и других задач искусственного интеллекта, в частности улучшая обработку изображений и возможности гейминга.

Модельный ряд Mac с M4: чем поражает каждое устройство?

Новый M4 будет установлен в нескольких моделях Mac.

Apple анонсирует 24-дюймовый iMac,

две версии Mac mini,

а также 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с M4.

Разные модели получат версии чипа от базовой до M4 Pro, что предложит пользователям выбор. Для первых моделей MacBook Pro Apple, вероятно, будет предлагать чип с 10 ядрами.

Mac mini получит не только обновленный процессор, но и новую конструкцию, приближенную по размеру к Apple TV, что придаст компактности и мобильности устройству. Устройство также будет иметь функцию трассировки лучей – технологию, что обеспечивает более реалистичную графику в играх.

Mac для геймеров

Благодаря трассировке лучей и значительно улучшенной графической обработке, M4 открывает новые возможности для Mac в игровой сфере. Хотя Mac традиционно не ассоциируется с геймингом, новый процессор может изменить эту ситуацию.

Тот же Mac mini с M4 обеспечит значительно более высокую детализацию изображения и плавность игрового процесса, что особенно актуально на фоне конкуренции с Windows-платформами.

Планы Apple на год

Процессор M4 станет доступным в других устройствах Apple в течение следующего года. Ожидается, что MacBook Air получит M4 в начале 2025 года, а Mac Studio и Mac Pro – в середине следующего года.

Кроме того, Apple планирует расширить линейку бюджетных устройств с M4, включая новый низкобюджетный iPad, а также работает над созданием компактного умного экрана для дома.

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Марк Гурман считает, что M4 для Apple является очередным мощным шагом вперед по направлению к собственной технологической независимости. Таким образом компания усиливает свои позиции в области искусственного интеллекта и гейминга.

Благодаря M4 компания предлагает значительный прирост производительности, что сделает Mac более универсальным и привлекательным для широкого круга пользователей, которые наконец получат одно устройство для любых задач – от работы до развлечений и это действительно будет иметь решающее значение.