Таяние полярных льдов имеет тревожное влияние на продолжительность земного года

Глобальное потепление по-разному может влиять на нашу планету. Но есть одно изменение, которое не было очевидным в течение последних лет. Новое исследование показало, что перераспределение массы от таяния полярных льдов меняет скорость вращения планеты.

Геофизик Дункан Агню из Калифорнийского университета в Сан-Диего говорит, что при нынешних темпах таяния, високосная секунда, запланированная для вычитания из скоординированного всемирного времени в 2026 году, чтобы обеспечить его соответствие вращению Земли, не понадобится до 2029 года.

Смотрите также Исследование показало, что природа не "очистилась", пока все мы были на карантине

Детали

Перевод времени может показаться не таким уж и важным. В конце концов, это всего лишь секунда. Но глобальный учет времени – это высокоточная и жесткая сфера, на которую полагаются многие сферы и технологии – от коммуникаций до сетевых вычислений и финансовых рынков. Кроме того, для изменения вращения Земли требуется большая масса. Этот вывод является печальным свидетельством того, насколько серьезной стала ситуация.

Если бы таяние полярного льда не ускорилось в последнее время, проблема [дополнительной секунды] возникла бы на 3 года раньше. Глобальное потепление уже влияет на глобальный хронометраж,

– пишет Агню в своей статье.

Координированное всемирное время, или UTC, – это сверхточная система, основанная на атомных часах, вокруг которых регулируются все остальные часы.

Поскольку вращение Земли не является постоянным, такой точный хронометр, как атомные часы, в конце концов будет отставать от времени, которое мы храним на Земле. Поэтому время от времени к UTC добавляется високосная секунда, чтобы выровнять его отношение к Международному атомному времени, или TAI.

До сих пор у человечества не было необходимости отвергать добавление лишней секунды, но в 2022 году Земля пережила самый короткий день за всю историю наблюдений, что привело к спекуляциям и планам по отрицательной високосной секунды в 2026 году.

Мы не нуждались в корректировке на високосную секунду с 2016 года, но перспектива отрицательной високосной секунды заставила некоторых людей беспокоиться о влиянии на наши технологии.

Агню отмечает: "Многие системы сейчас имеют программное обеспечение, которое может принять дополнительную секунду, но лишь некоторые из них позволяют изъять секунду, поэтому ожидается, что отрицательная високосная секунда создаст много трудностей".

Поскольку в последнее время с вращением Земли происходят странные вещи, Агню решил взглянуть на ее угловую скорость в увеличенном масштабе — на то, как менялось ее вращение в последние годы, и на распределение массы на ее поверхности.

Земную гравитацию постоянно отслеживают спутники, вращающиеся вокруг Земли, измеряя изменения между их орбитами и расстояниями между ними, поскольку на них влияют региональные вариации силы тяжести на земной поверхности. Поскольку гравитация напрямую связана с массой, это может выявить, где сконцентрирована масса.

Агню изучал изменения в гравитационном поле Земли и измерения скорости вращения планеты. Он обнаружил, что таяние ледниковых шапок заметно влияет на вращение планеты. Когда лед в Гренландии и Антарктиде тает, он стекает в океаны, перераспределяя массу и изменяя, хоть и незначительно, вращение планеты.