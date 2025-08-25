После завершения явления Эль-Ниньо, которое влияло на глобальную температуру, Тихий океан перешел в нейтральную фазу. Однако климатологи уже анализируют новые данные, чтобы спрогнозировать, не наступит ли очередное изменение. Сейчас основное внимание приковано к вероятности развития Ла-Ниньи осенью 2025 года, что может снова перекроить погодные условия во всем мире.

Что принесут течения осенью?

По состоянию на август 2025 года, в экваториальной части Тихого океана сохраняются нейтральные условия, известные как "ENSO-нейтральное состояние". Это означает, что температура поверхности моря близка к средним значениям. Прогнозы указывают, что такая ситуация, вероятнее всего, продлится до конца лета и в начале осени. Например, на период с августа по октябрь вероятность нейтральных условий оценивается в 56–68%, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр климатических прогнозов NOAA. Однако ближе к концу года ситуация может измениться: прогнозы указывают на рост вероятности развития Ла-Ниньи.

Смотрите также NASA может остановить исследования Земли, это будет иметь последствия для всех

Эль-Ниньо и Ла-Нинья – это две противоположные фазы одного большого климатического цикла, известного как Южное колебание Эль-Ниньо (ENSO). Этот цикл заключается в колебаниях температуры воды в экваториальной части Тихого океана, имеющих значительное влияние на погоду по всей планете. Эти явления обычно длятся от 9 до 12 месяцев, но иногда могут затягиваться на годы. Они происходят с периодичностью раз в 2-7 лет, но ученые не умеют их прогнозировать. Они лишь наблюдают за температурой океана: если фиксируется достаточно длительное изменение температуры, ученые объявляют начало того или иного периода.

Эль-Ниньо – это теплая фаза цикла ENSO. Она характеризуется аномальным повышением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана.

Ла-Нинья – это холодная фаза цикла ENSO и полная противоположность Эль-Ниньо. Она характеризуется снижением температуры поверхностных вод в той же части Тихого океана ниже климатической нормы.

Этой осенью вероятность возникновения Ла-Ниньи увеличивается до 39% в период с сентября по ноябрь и до 44% с октября по декабрь. Некоторые прогностические модели склоняются к тому, что осенью и в начале зимы 2025-2026 годов может наступить кратковременный период Ла-Ниньи, после чего условия снова вернутся к нейтральным.

Как это повлияет на нас?

Для Европы влияние Ла-Ниньи обычно проявляется зимой. Это явление часто ассоциируется с более холодными зимами на континенте. Однако влияние зависит от многих факторов, в частности от того, в какой части Тихого океана – центральной или восточной – наблюдается сильное охлаждение. Кроме того, на погоду в Европе влияют и другие климатические факторы, такие как Североатлантическое колебание (NAO).

В общем, осень 2025 года в Европе может начаться с теплой погоды, которая постепенно будет меняться на более прохладную и влажную, особенно в ноябре. Осадки, вероятно, будут выше нормы в Северной и части Центральной Европы, особенно в октябре и ноябре. В то же время в южных регионах, например, на юго-западе Иберийского полуострова, ожидается более сухая погода. Первые заморозки в Украине и Польше возможны уже в середине октября.