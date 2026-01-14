Продажи ПК могут резко упасть в 2026 году: какова причина

Мировой рынок персональных компьютеров может столкнуться со спадом уже в 2026 году. Аналитики связывают это с резким ростом цен на оперативную память и накопители, а также с приоритетом производителей памяти в пользу дата-центров и ИИ-инфраструктуры.

Несмотря на рост поставок ПК на 9,2% в 2025 году и на 10,1% в четвертом квартале, аналитики Omdia ожидают ухудшения ситуации уже в 2026 году. Основная причина – стремительное подорожание компонентов, прежде всего оперативной памяти, на фоне растущего спроса со стороны дата-центров и ИИ-систем. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на аналитику Omdia.

Почему дефицит памяти угрожает рынку ПК?

По данным Omdia, средняя стоимость оперативной памяти для массовых ПК выросла примерно на 70% в течение 2025 года. В конце года производители начали предупреждать партнеров о дальнейшем повышении цен. Аналитики уже прогнозируют еще около 50% роста стоимости памяти в первом квартале 2026 года. Кроме этого, цены на SSD в 2025 году поднялись примерно на 40%.

Проблема заключается в том, что производители памяти все больше сосредотачиваются на выпуске серверной DRAM і HBM с высокой маржинальностью, которые предназначены для дата-центров. Из-за этого производство обычной DDR-памяти для персональных компьютеров сокращается, а предложение уже не соответствует спросу.

Omdia прогнозирует, что в 2026 году дефицит памяти приведет к росту цен на ПК и снижению объемов поставок. Производители компьютеров могут сделать ставку на более дорогие модели, чтобы сохранить маржу. В то же время устройства среднего и бюджетного сегментов могут поставляться с меньшим объемом оперативной памяти или накопителей.

По словам главного аналитика Omdia Бена Е, в условиях ограниченных поставок в 2026 году индустрия будет делать акцент на флагманских конфигурациях и упрощенных решениях в низших сегментах, чтобы защитить прибыльность.

Как пишет TechRadar, подобные прогнозы в конце 2025 года обнародовала и TrendForce. Компания ожидает падения мировых поставок ноутбуков в 2026 году на 5,4% в годовом измерении. Ноутбуки формировали около 79% всех поставок ПК в 2025 году, по оценкам Omdia. В случае ухудшения ситуации спад может достичь 10,1%.

Аналитики IDC также предупреждают о возможном сокращении рынка. По словам вице-президента по исследованиям Жана-Филиппа Бушара, ситуация на рынке ПК может существенно измениться в течение ближайших 12 месяцев из-за нестабильности с поставками памяти. IDC не опубликовала конкретных цифр, но указывает на высокую волатильность, уменьшения стандартных объемов памяти в конфигурациях и дальнейший рост цен.