Попри зростання постачань ПК на 9,2% у 2025 році та на 10,1% у четвертому кварталі, аналітики Omdia очікують погіршення ситуації вже у 2026 році. Основна причина – стрімке подорожчання компонентів, насамперед оперативної пам'яті, на тлі зростаючого попиту з боку дата-центрів і ШІ-систем. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на аналітику Omdia.

Чому дефіцит пам'яті загрожує ринку ПК?

За даними Omdia, середня вартість оперативної пам'яті для масових ПК зросла приблизно на 70% протягом 2025 року. Наприкінці року виробники почали попереджати партнерів про подальше підвищення цін. Аналітики вже прогнозують ще близько 50% зростання вартості пам'яті у першому кварталі 2026 року. Окрім цього, ціни на SSD у 2025 році піднялися приблизно на 40%.

Проблема полягає в тому, що виробники пам'яті дедалі більше зосереджуються на випуску серверної DRAM і HBM із високою маржинальністю, які призначені для дата-центрів. Через це виробництво звичайної DDR-пам'яті для персональних комп'ютерів скорочується, а пропозиція вже не відповідає попиту.

Omdia прогнозує, що у 2026 році дефіцит пам'яті призведе до зростання цін на ПК і зниження обсягів постачань. Виробники комп'ютерів можуть зробити ставку на дорожчі моделі, щоб зберегти маржу. Водночас пристрої середнього та бюджетного сегментів можуть постачатися з меншим обсягом оперативної пам'яті або накопичувачів.

За словами головного аналітика Omdia Бена Є, за умов обмежених поставок у 2026 році індустрія робитиме акцент на флагманських конфігураціях і спрощених рішеннях у нижчих сегментах, щоб захистити прибутковість.

Як пише TechRadar, подібні прогнози наприкінці 2025 року оприлюднила й TrendForce. Компанія очікує падіння світових постачань ноутбуків у 2026 році на 5,4% у річному вимірі. Ноутбуки формували близько 79% усіх поставок ПК у 2025 році, за оцінками Omdia. У разі погіршення ситуації спад може сягнути 10,1%.

Аналітики IDC також попереджають про можливе скорочення ринку. За словами віцепрезидента з досліджень Жана-Філіпа Бушара, ситуація на ринку ПК може суттєво змінитися протягом найближчих 12 місяців через нестабільність із постачанням пам'яті. IDC не опублікувала конкретних цифр, але вказує на високу волатильність, зменшення стандартних обсягів пам'яті в конфігураціях і подальше зростання цін.