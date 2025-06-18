Произраильские хакеры взломали иранский банк

Произраильская хактивистская группа Predatory Sparrow заявила об успешной кибератаке на иранский банк Sepah, принадлежащий Корпусу стражей Исламской революции. Этот инцидент стал частью более широкой эскалации конфликта между странами, включающей как кибервойну, так и прямые военные действия.

Кибератака на финансовый сектор Ирана

Хакеры, известные также под персидским названием Gonjeshke Darande, публично взяли на себя ответственность за взлом систем банка Sepah. В своем сообщении на платформе X они отметили, что уничтожили важные данные финансового учреждения, которое, по их словам, обходит международные санкции. Группа утверждает, что банк использует средства граждан Ирана для финансирования террористических группировок, программ баллистических ракет и ядерных разработок, сообщает 24 Канал.

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Согласно информации издания Iran International, в стране наблюдаются значительные перебои в работе банковской системы. Некоторые отделения Sepah были вынуждены прекратить работу, а клиенты жалуются на невозможность доступа к своим счетам. Корреспондент i24NEWS Ариэль Осерман опубликовал фото банкоматов в Иране, на экранах которых отображаются сообщения об ошибках.



Банкоматы Sepah не работают в Иране / Фото Ариэль Осеран

Независимого подтверждения кибератаки пока нет. Попытки связаться с представителями банка Sepah через иранские электронные адреса оказались безрезультатными из-за технических ошибок. Филиалы учреждения в Великобритании и Италии также не предоставили комментариев. Сами хактивисты из Predatory Sparrow не ответили на запросы через их аккаунт в X и Telegram.

Эта кибератака произошла на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном, в частности после ударов Израиля по ядерным объектам, военным базам и высокопоставленным иранским чиновникам. Кто именно стоит за группой Predatory Sparrow, остается неизвестным, но их направление явно поддерживает израильскую позицию или по крайней мере выступает против иранского режима. По данным исследователей кибербезопасности, эта группа уже не впервые достигает успеха в атаках на иранские объекты.

Действия этой группировки не ограничиваются только заявлениями, а имеют реальное влияние. Предыдущие атаки Predatory Sparrow имели заметные последствия для страны. Среди самых известных инцидентов – атака на сталелитейный завод, повлекшая взрыв и пожар, а также взлом систем заправочных станций, что привело к проблемам с поставками топлива для граждан.