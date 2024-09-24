Салон вашего будущего автомобиля может быть сделан из грибов и бамбука

Автопроизводители ищут экологические альтернативы коже, поскольку этот материал становится все менее популярным среди молодого поколения, которое обеспокоено проблемами климата и эксплуатации животных больше, чем миллениалы или бумеры.

Новый отчет исследовательской фирмы IDTechEx освещает некоторые варианты, которые могут прийти на замену обычной коже. Например, имитация кожи, изготовленная из растительных остатков или грибов. Хотя мы уже видели несколько автомобилей с "грибными" салонами, этот материал пока что находится на ранней стадии освоения. Вот что нас ждет дальше.

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Как это будет

Альтернативы будут иметь меньшее влияние на окружающую среду, чем натуральная кожа из шкур животных, которая связана с выбросами парниковых газов, вырубкой лесов и пагубным использованием земель от выращивания крупного рогатого скота.

Кожа на основе растений, микробов и мицелия (грибов) уже привлекает значительный интерес производителей, но все еще сталкивается с некоторыми препятствиями на пути своего развития. Хотя она может быть изготовлена из кожуры яблок, листьев ананаса, кактусов, винограда и бамбука, сейчас эта альтернатива, к сожалению, требует определенного содержания пластика и может не соответствовать тем же стандартам долговечности, что и традиционная кожа. Поэтому ученым еще есть над чем работать, чтобы устранить этот недостаток.

Но мы уже имеем несколько примеров этого подхода:

Фирма автомобильного дизайнера Яна Каллума воплотила идею салона из растительных компонентов на практике, создав уникальный рестомод Porsche 911. В его интерьере использованы материалы из кофейной гущи, чечевицы и яичной скорлупы.



Porsche 911 от дизайнера Яна Каллума / Фото Porsche

В другом случае из нитевидных корней грибов изготовили мицелиальную кожу, которую сплели в коврик, который можно резать и придавать ему нужную форму. Грибы можно выращивать в той же среде, где изготавливается готовый продукт, что уменьшает общее влияние производственного процесса на окружающую среду. Мицелиальная кожа требует меньше воды и энергии, чем другие материалы.

Подобные материалы были использованы в концептах Cadillac Sollei (смотрите главное изображение выше) и Mercedes-Benz Vision EQXX.



Концепт Mercedes-Benz Vision EQXX / Фото Mercedes-Benz

В отчете также обсуждаются микробные и лабораторно выращенные материалы, изготовленные путем ферментации микроорганизмов и биопсии клеток кожи животных. Однако они все еще находятся на ранних стадиях развития и, как и кожа на растительной основе, все еще могут потребовать определенного количества пластика, что увеличит углеродный след этих материалов.

Все, что сделано из клеток кожи животных, также не будет считаться веганским, что может стать проблемой для некоторых покупателей автомобилей.

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