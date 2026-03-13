Тянет ли MacBook Neo современные игры: результаты тестов удивили

Новый MacBook Neo попробовали использовать как игровой ноутбук, протестировав его в десяти популярных тайтлах. Результаты оказались очень разными: часть игр работала на удивление хорошо даже на слабом "железе", тогда как другие показали настолько низкую частоту кадров, что играть было невозможно.

Автор YouTube-канала об играх на Mac Эндрю Цай проверил возможности MacBook Neo в десяти различных проектах. Среди них были Control, Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2, Dark Souls Remastered, Elden Ring, Minecraft, ремейк Resident Evil 2, Resident Evil Requiem, World of Warcraft и другие. Часть из них имеет нативные версии для macOS, другие запускались через слой трансляции Windows-приложений, а некоторые – через эмуляцию консолей. Об этом пишет Techradar.

Смотрите также Первые тесты MacBook Neo показывают реальную мощность: как он сравнивается с другими ноутбуками

Почему одни игры работают хорошо, а другие – нет?

Сразу стало понятно, что ноутбук не создавался для гейминга. Хотя мобильный чип A18 Pro демонстрирует высокую производительность для своего класса, графические возможности значительно уступают дискретным видеокартам в геймерских моделях. Кроме того, устройство имеет лишь 8 ГБ объединенной памяти и работает без вентилятора, что приводит к троттлингу под сильной нагрузкой.

Самым большим сюрпризом стал запуск Cyberpunk 2077. Игру пришлось выставить на минимальные настройки с разрешением 720p, но она оставалась “еле пригодной для игры”. Учитывая требовательность этого проекта, блогер назвал результат настоящим чудом для мобильного чипа.

Нативные игры для Mac показали наилучшие результаты. Control работала почти с 50 кадрами в секунду при 1080p и низких настройках, что блогер оценил как вполне комфортный опыт. Ремейк Resident Evil 2 2019 года года вообще достиг стабильных 60 fps при том же разрешении. Это, по словам тестировщика, демонстрирует, насколько многое зависит от оптимизации под Apple Silicon.

Как пишет 9to5mac, игры Windows, запущенные через CrossOver, часто проваливались. Resident Evil Requiem показывала примерно 15 fps даже в 720p на минимальных параметрах. Counter-Strike 2 работала около 5 fps и была фактически непригодной для игры. В обоих случаях система упиралась в лимит 8 ГБ памяти.

Старые или менее требовательные тайтлы вели себя значительно лучше. Dark Souls Remastered стабильно держала 60 fps при 1080p и низких настройках. Minecraft вообще демонстрировал от 200 до 300 fps. Простые 2D-игры, например Mewgenics, работали практически без проблем даже через трансляционный слой.

Отдельно проверили эмуляцию. Неназванную игру для Nintendo Switch удалось запустить примерно с 30 fps, но периодические подлагивания опять объяснялись нехваткой памяти.

В целом тест показал четкую закономерность: игры, оптимизированные специально под macOS и чипы Apple, могут работать на MacBook Neo вполне комфортно даже несмотря на скромные характеристики. Наибольшие проблемы возникают с современными требовательными проектами, особенно Windows-играми, которые требуют дополнительных ресурсов для перевода на другую архитектуру.