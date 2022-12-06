Apple может перенести производство iPad в другую страну

Несмотря на то, что значительную часть выручки Apple по-прежнему получает от продаж смартфонов, компания рассматривает возможность изменения географии производства и для своих планшетов. По некоторым данным, говорится о вероятном переносе производства в Индию.

Об этом со ссылкой на информированные источники в правительстве Индии сообщил ресурс CNBC. Американская компания, по их словам, сейчас ведет переговоры с индийскими чиновниками.

Не пропустите Магазин Apple ограбили среди бела дня на глазах у клиентов и продавцов: странное видео

Apple переезжает в Индию

Пока говорить о достижении каких-либо результатов преждевременно, но если инициатива получит развитие, то Индии удастся укрепить позиции в статусе альтернативной производственной площадки для подрядчиков Apple.

В этой стране уже несколько лет производятся смартфоны Apple, а осенью этого года была налажена сборка младших моделей iPhone 14, только с небольшой задержкой по поводу рыночного дебюта этих устройств. По данным источников, дальнейшему расширению ассортимента собираемых локально изделий Apple будет мешать дефицит квалифицированных кадров. Рост внешнеполитической напряженности в отношениях между Китаем и Индией тоже не способствует плавной миграции части производств партнеров Apple из одной страны в другую.

Читайте на сайте Apple меняет название программного обеспечения смешанной реальности: дебют близко

Сколько техники Apple производят в Индии

Сейчас до 10% всех iPhone производят на территории Индии, по оценкам экспертов Loop Ventures, и через пять лет эта доля от силы вырастет до 35%. Помимо Индии и Китая выпуск смартфонов Apple может быть налажен во Вьетнаме, Малайзии и даже США.

В случае с семейством iPhone 14, как объясняют аналитики Piper Jaffray, на территории Индии производится не более 5% их общего количества, и с точки зрения "китайского кризиса" данная страна может способствовать поддержанию объемов поставок на приемлемом уровне лишь в ограниченной степени.