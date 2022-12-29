Исследователи нашли способ прослушивать смартфоны с помощью датчиков движения

Группа ученых из пяти американских университетов разработала новый тип атаки EarSpy, с помощью которой можно прослушивать устройства Android. Она дает возможность распознать пол, личность собеседника и частично разобрать содержимое разговора.

Прослушивание предлагается осуществлять с помощью датчиков движения, способных улавливать реверберацию динамиков мобильных устройств. Проще говоря, смартфон улавливает остаточную вибрацию, многократно отраженную от стенок корпуса, и интерпретирует ее в понятные данные. Подобный подход уже раньше изучался, но несколько лет назад динамики смартфонов были признаны слишком слабыми, чтобы генерировать достаточную для подслушивания вибрацию.

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Как это работает

В современных смартфонах используются более мощные стереодинамики по сравнению с моделями прошлых лет. Они обеспечивают лучшее качество звука и более сильные вибрации. Так же в современных устройствах используются более чувствительные датчики движения и гироскопы, способные регистрировать даже самые мелкие нюансы работы динамиков

В своих экспериментах исследователи использовали устройства OnePlus 7T и OnePlus 9, а также приложение Physics Toolbox Sensor Suite для сбора показаний акселерометра во время имитации вызова. Алгоритм, анализировавший полученные результаты, способен к распознаванию языка, идентификации вызывающего абонента и определению пола. Эксперименты доказали, что прослушивание таким образом возможно.

Точность определения пола звонящего на OnePlus 7T колебалась от 77,7% до 98,7%, классификация идентификатора вызывающего абонента колебалась от 63,0% до 91,2%, а распознавание речи удавалось с точностью от 51,8% до 56,4%.

На устройстве OnePlus 9 точность определения пола превысила 88,7%, идентификация вызывающего абонента упала в среднем до 73,6%, а распознавание речи и вовсе показало результат от 33,3% до 41,6%.

Исследователи говорят, что значительно снизить эффективность атаки EarSpy может громкость, которую пользователи сами выбирают для динамика устройства. Таким образом низкая громкость динамика вполне может помешать реализации прослушивания.

Кроме того, на реверберации и получаемый результат заметно влияют расположение аппаратных компонентов устройства и плотность сборки. Точность данных также снижает движение пользователя и вибрации, вызванные окружающей средой.

Авторы резюмируют, что производители телефонов должны принять во внимание такие выводы и как минимум размещать датчики в корпусе таким образом, чтобы внутренние вибрации не влияли на них или имели минимально возможное влияние.