Эта скрытая функция MacBook подскажет вам, когда менять батарею

Аккумуляторы MacBook не служат вечно, но система может подсказать, когда они приближаются к износу. В macOS есть скрытый инструмент, который показывает состояние батареи и помогает оценить, когда ее стоит заменить.

Вопреки распространенному мнению, литий-ионные батареи не выдерживают бесконечное количество зарядок. Со временем любой MacBook начинает терять емкость аккумулятора, и рано или поздно встает вопрос замены – иногда даже раньше из-за неправильных привычек использования. Об этом пишет BGR.

Когда MacBook сигнализирует о замене батареи?

Однако в macOS есть способ оценить состояние батареи без сторонних программ. Для этого нужно открыть раздел System Information:

– зажать клавишу Option и нажать на меню Apple

– выбрать пункт "System Information"

– перейти в раздел Hardware и открыть вкладку Power

Здесь отображается параметр "Cycle Count" в блоке Health Information. Именно он показывает количество циклов зарядки батареи. Рядом также можно увидеть общее состояние аккумулятора и уровень максимальной емкости, который указывает, или батарея уже теряет способность удерживать заряд.

Это число само по себе ничего не значит без контекста. Apple публикует для каждой модели MacBook максимальное количество циклов, после которого батарея считается изношенной. Например, если у вас современный MacBook Pro и показатель составляет лишь 126 циклов, до замены еще далеко.

Важно понимать, что один цикл – это не одна полная зарядка. Система считает суммарное использование энергии. Если за день потрачено 90% заряда, а потом устройство подключили к сети – это лишь 0,9 цикла. Следующее использование еще 10% завершит полный цикл.

Поэтому циклы накапливаются постепенно, а не после каждого подключения к зарядке. Именно поэтому постоянное подключение ноутбука к сети не обязательно вредит, особенно на новых версиях macOS.

Как пишет Yklmacfix, в системе есть функция оптимизированной зарядки, которая ограничивает уровень батареи примерно до 80%. Это помогает уменьшить износ и замедляет накопление циклов. Правда, после отключения от сети заряд придется пополнять чаще.

Чтобы эта функция работала корректно, стоит регулярно обновлять macOS. Новые версии системы добавляют инструменты, которые помогают продлить срок службы аккумулятора и лучше контролировать его состояние.