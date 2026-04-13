Всупереч поширеній думці, літій-іонні батареї не витримують нескінченну кількість заряджань. З часом будь-який MacBook починає втрачати ємність акумулятора, і рано чи пізно постає питання заміни – інколи навіть раніше через неправильні звички використання. Про це пише BGR.

Коли MacBook сигналізує про заміну батареї?

Однак у macOS є спосіб оцінити стан батареї без сторонніх програм. Для цього потрібно відкрити розділ System Information:

– затиснути клавішу Option і натиснути на меню Apple

– обрати пункт "System Information"

– перейти в розділ Hardware і відкрити вкладку Power

Тут відображається параметр "Cycle Count" у блоці Health Information. Саме він показує кількість циклів заряджання батареї. Поруч також можна побачити загальний стан акумулятора і рівень максимальної ємності, який вказує, чи батарея вже втрачає здатність утримувати заряд.

Це число саме по собі нічого не означає без контексту. Apple публікує для кожної моделі MacBook максимальну кількість циклів, після якої батарея вважається зношеною. Наприклад, якщо у вас сучасний MacBook Pro і показник становить лише 126 циклів, до заміни ще далеко.

Важливо розуміти, що один цикл – це не одне повне заряджання. Система рахує сумарне використання енергії. Якщо за день витрачено 90% заряду, а потім пристрій підключили до мережі – це лише 0,9 циклу. Наступне використання ще 10% завершить повний цикл.

Через це цикли накопичуються поступово, а не після кожного підключення до зарядки. Саме тому постійне підключення ноутбука до мережі не обов’язково шкодить, особливо на нових версіях macOS.

Як пише Yklmacfix, у системі є функція оптимізованого заряджання, яка обмежує рівень батареї приблизно до 80%. Це допомагає зменшити знос і сповільнює накопичення циклів. Щоправда, після відключення від мережі заряд доведеться поповнювати частіше.

Щоб ця функція працювала коректно, варто регулярно оновлювати macOS. Нові версії системи додають інструменти, які допомагають продовжити термін служби акумулятора та краще контролювати його стан.