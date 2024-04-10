7 способов проверить и улучшить здоровье вашего сердца с помощью Apple Watch

Умные часы Apple Watch могут быть не просто интересной игрушкой, показывающей время. Благодаря многочисленным функциям здоровья и умным алгоритмам машинного обучения эта технология уже не раз спасала жизни пользователей. Вот несколько простых действий, которые вы можете сделать, чтобы следить за здоровьем сердца.

Оповещение о высоком и низком пульсе

Вы можете получать оповещения, когда ваш пульс опускается ниже или поднимается выше определенного порогового значения (и без явных причин остается на этом уровне в течение 10 минут). Эта функция доступна для пользователей в возрасте от 13 лет и старше.

Если вы не включили её при первом запуске приложения "Пульс" или хотите изменить настройки:

Откройте приложение Watch на своем iPhone.

Проведите вниз и выберите "Сердце" (на вкладке "Мои часы").

Коснитесь "Высокий пульс" и выберите порог для оповещения.

Коснитесь "Низкий пульс" и также выберите порог.



Пример работы функции / Фото Apple

Оповещения о нерегулярном сердечном ритме

Вам также доступна функция оповещений о нерегулярном сердечном ритме. Если вы получаете такое сообщение, значит часы обнаружили нарушение, что может свидетельствовать о фибрилляции предсердий, а также подтвердили его с помощью нескольких считываний.

Если не ставили вам диагноз "фибрилляция предсердий", вам следует проконсультироваться с врачом.

Чтобы убедиться, что эта функция настроена:

Откройте приложение "Здоровье" на своем iPhone.

Выберите "Обзор" в правом нижнем углу.

Теперь коснитесь "Сердце".

Проведите вниз и найдите "Настроить" в разделе "Оповещения о нарушениях ритма".

Если вы не видите его в приложении "Здоровье", откройте приложение "Часы" на iPhone.

Проведите вниз и коснитесь "Сердце" (на вкладке "Мои часы").

Коснитесь переключателя рядом с пунктом "Нерегулярный ритм".

История ЭКГ и фибрилляции-мерцания

Возможность делать ЭКГ с помощью Apple Watch появилась в Apple Watch Series 4 в 2018 году. Измерения ЭКГ предназначены для пользователей Apple Watch в возрасте от 22 лет.

Если вы не пользовались этой функцией ранее или не настроили ее, когда впервые получили часы, сделайте следующие действия:

Откройте приложение "Здоровье" на вашем iPhone.

Выберите "Обзор" в правом нижнем углу.

Теперь коснитесь "Сердце" – "ЭКГ" – "Настроить".

Вы также можете настроить более новую функцию "История AFib" – она регулярно проверяет наличие признаков фибрилляции предсердий в фоновом режиме.

Вернитесь в приложение "Здоровье" на вашем iPhone.

Перейдите – Сердце – найдите "Настройки" внизу под "Историей AFib".

Apple подчеркивает, что после ЭКГ "независимо от результата, если вы плохо себя чувствуете или испытываете какие-либо симптомы, вам следует поговорить с врачом", ведь данные часов не могут считаться врачебной рекомендацией.



Функции отслеживания ЭКГ / Фото Apple

Кардио-фитнес

Вот как Apple описывает Cardio Fitness (VO 2 max): "Кардиозарядка – это измерение вашего VO 2 max, то есть максимального количества кислорода, которое ваше тело может потреблять во время тренировки. Уровень вашей кардиоподготовки является важным показателем общего физического здоровья и предиктором долговременного здоровья".

Если вы не настроили функцию ранее, откройте приложение "Здоровье" на своем iPhone.

Коснитесь "Итоги", проведите пальцем вниз и найдите Cardio Fitness (в разделе "Получить больше от здоровья". Также можно найти в разделе "Обзор" – "Сердце" – "Cardio Fitness").

Нажмите кнопку "Настроить".

Следуйте подсказкам, например, подтвердите свои данные о состоянии здоровья (вы должны быть не моложе 20 лет).

Вы можете включить оповещение о низком уровне кардио-фитнеса.

Теперь вы увидите кардиотренировки в разделе "Сердце" в приложении Здоровье.

Как измерять кардиотренированность с помощью Apple Watch:

Вы не увидите данные кардио-фитнеса для каждой тренировки, записанной с помощью Apple Watch, вот что говорит Apple:

Apple Watch может записывать приблизительный VO 2 от 14 до 60 мл/кг/мин во время быстрой ходьбы, прогулки или бега на свежем воздухе с постоянным измерением частоты сердечных сокращений. Он может оценить ваш VO 2 max, если вы начнете одну из этих тренировок в приложении "Тренировка".

от 14 до 60 мл/кг/мин во время быстрой ходьбы, прогулки или бега на свежем воздухе с постоянным измерением частоты сердечных сокращений. Он может оценить ваш VO max, если вы начнете одну из этих тренировок в приложении "Тренировка". Показатель VO 2 max подтвержден для пользователей в возрасте от 20 лет и старше. Большинство людей могут улучшить свой показатель VO 2 max с помощью более интенсивных и частых сердечно-сосудистых упражнений. Определенные состояния или лекарства, которые ограничивают частоту сердечных сокращений, могут вызвать неточности в значениях VO 2 max. Вы можете указать, что вы принимаете определенные лекарства, в "Сведениях о здоровье".

max подтвержден для пользователей в возрасте от 20 лет и старше. Большинство людей могут улучшить свой показатель VO max с помощью более интенсивных и частых сердечно-сосудистых упражнений. Определенные состояния или лекарства, которые ограничивают частоту сердечных сокращений, могут вызвать неточности в значениях VO max. Вы можете указать, что вы принимаете определенные лекарства, в "Сведениях о здоровье". Для получения начальной оценки может потребоваться не менее 24 часов ношения Apple Watch, а затем несколько тренировок и пассивных измерений с помощью часов.

Уровни кардиотренированности будут отображаться даже для тренировок по прогулкам/походам/бегу на свежем воздухе, которые вы выполняли ранее. Вы можете нажать на иконки временных рамок в верхней части кардиотренировок, чтобы просмотреть ежедневные, еженедельные, ежемесячные и годовые данные.

Как просматривать уровни кардио тренированности на iPhone:

Просматривайте свои уровни кардиотренированности в любое время, перейдя в приложение "Здоровье" на iPhone.

Коснитесь Обзор – Сердце – Кардиотренировки.

Нажмите синюю кнопку "Показать все уровни кардиотренированности", чтобы просмотреть все доступные данные.

Теперь вы можете увидеть месяцы, в которых вы находились в низкой, ниже среднего, выше среднего и высокой категориях.

Если у вас есть другое устройство, которое измеряет VO 2 max (или вы прошли профессиональное измерение), вы можете нажать "Добавить данные" в верхнем правом углу, чтобы вручную добавить измерения.

max (или вы прошли профессиональное измерение), вы можете нажать "Добавить данные" в верхнем правом углу, чтобы вручную добавить измерения. Вы можете прочитать больше о том, почему кардиофитнес важен и как его повысить в приложении "Здоровье", но самыми простыми и самыми большими факторами являются увеличение интенсивности и частоты аэробных упражнений.

Восстановление сердечного ритма

Восстановление сердечного ритма является менее известным показателем здоровья, который измеряется Apple Watch каждый раз, когда вы отслеживаете тренировки. Cardio Recovery измеряет, насколько снижается частота сердечных сокращений сразу после тренировки. Как и в случае с вариабельностью сердечного ритма (HRV), восстановления сердечного ритма (HRR) дает представление о состоянии вашего сердца по тому, как быстро оно реагирует на действия вегетативной нервной системы.

Apple Watch автоматически будет отслеживать ваше кардио-восстановление. Это происходит, когда вы завершаете отслеживание упражнений, поэтому не выключайте часы в течение хотя бы трех минут после этого.

Чтобы просмотреть свои данные:

На Apple Watch перейдите в приложение "Пульс".

Проведите пальцем или прокрутите вниз.

Если у вас есть записанная тренировка, вы увидите раздел "После тренировки" в watchOS 9 и 10 (в watchOS 8 он называется "Восстановление").

Коснитесь его, чтобы просмотреть детали.

Восстановление кардио/частоты сердцебиения показывает, насколько снизилась частота сердцебиения через 1 и 2 минуты после тренировки.

Чтобы просмотреть данные за предыдущие дни, вам нужно перейти на ваш iPhone.

Вариабельность сердечного ритма (HRV)

Недавние исследования показывают, что восстановление частоты сердечных сокращений на 13 или более (т.е. падение на 13 ударов в минуту или более) через 1 минуту или на 22 и более через две минуты находится в пределах нормы/здорового диапазона.

Вариабельность сердечного ритма автоматически фиксируется Apple Watch, но ее нельзя просмотреть во встроенном приложении Heart Rate. Вам нужно перейти в приложение "Здоровье" на iPhone – "Обзор" – "Сердце" – Вариабельность сердечного ритма. В верхней части вы можете изменить вид данных HRV по дням, неделями, месяцами, полугодиями и годами.

Что такое HRV Это измерение того, как меняется интервал времени между сердцебиениями, что измеряется в миллисекундах. Этот показатель очень индивидуален, часто меняется, даже в течение дня, поэтому полезнее смотреть на общие тенденции, а не на ежедневные цифры.

HRV считается хорошим индикатором не только текущего общего состояния здоровья и выносливости сердца и организма, но и сильным предиктором возможной смерти.

HRV также часто используется как сигнал, чтобы понять, когда организм готов к физическим нагрузкам или отдыху. Все это благодаря тому, что HRV показывает, насколько сердце реагирует на работу нашей вегетативной нервной системы.

Просмотр истории данных о сердцебиении

На Apple Watch:

Перейдите в приложение "Пульс" на Apple Watch, чтобы просмотреть ежедневные данные (приложение со значком сердца).

Чтобы увидеть текущий пульс, проведите пальцем или прокрутите вниз с помощью цифровой коронки.

Теперь вы можете видеть свой пульс в состоянии покоя, среднюю скорость во время ходьбы, пульс во время тренировки и данные о восстановлении пульса (если вы недавно тренировались).

История пульса на iPhone. Проверка истории вашего пульса, записанной Apple Watch на iPhone, дает вам больше всего данных, и вот где ее найти: