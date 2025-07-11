Компьютеры с Windows 11 смогут самостоятельно исправлять критические ошибки, но нужен интернет

Microsoft недавно анонсировала новую возможность для Windows 11, которая способна самостоятельно выявлять и устранять критические ошибки, мешающие нормальному запуску системы. Эта технология обещает значительно облегчить жизнь пользователям и уменьшить зависимость от технической поддержки во время серьезных сбоев.

Функция под названием Quick Machine Recovery (QMR) в Windows 11, позволит системе автоматически диагностировать и исправлять проблемы, препятствующие загрузке компьютера, рассказывает 24 Канал.

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Эта технология, доступна сейчас в тестовом режиме для участников программы Windows Insider в канале Beta для версии 24H2, является частью инициативы Windows Resiliency Initiative, объявленной на конференции Microsoft Ignite 2024.

Как будет работать функция быстрого восстановления в Windows 11?

Если компьютер не может нормально запуститься из-за критической ошибки, он переходит в специальный режим восстановления – Windows Recovery Environment (WinRE). В этом режиме система пытается подключиться к сети (через Ethernet или Wi-Fi с защитой WPA) и связаться с серверами Microsoft.

Компания анализирует данные о сбое, определяет причину проблемы и, если это возможно, отправляет целевое исправление через Windows Update. Это позволяет избежать необходимости ручного вмешательства пользователя или обращения к IT-специалистам.

Для домашних пользователей Windows 11 Home функция облачного восстановления будет активирована по умолчанию, но автоматическое исправление ошибок пока отключено. В версиях Pro и Enterprise администраторы смогут настраивать эти параметры, включая интервалы проверки обновлений (рекомендуется каждые 30 минут) и время ожидания перезагрузки (рекомендуется 72 часа).

Эта функция заменяет собой предыдущий инструмент Startup Repair, хотя последний останется доступным для случаев, когда нет подключения к Интернету. Пользователи также могут отключить Quick Machine Recovery, если желают вернуться к локальным методам восстановления.

Сейчас поддерживаются только проводные сети и Wi-Fi с паролями WPA/WPA2, но в будущем Microsoft планирует расширить совместимость с другими типами подключений. Для тестирования функции доступен специальный режим, который позволяет имитировать сбой и проверить процесс восстановления без реальной поломки системы.

Кстати, недавно впервые за 40 лет Microsoft изменит дизайн "синего экрана смерти" в Windows 11. Новый интерфейс будет соответствовать принципам дизайна Windows 11, но окончательный цвет экрана пока не подтвержден.