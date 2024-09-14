Сотрудник Tesla, разрабатывающий автопилот, сделал шокирующее заявление о тайном приказе

Американское бизнес-издание опубликовало разгромный материал о компании Tesla, где затронуло вопрос условий труда. В частности, утверждается, что руководство отслеживает все нажатия клавиш на компьютерах и даже следит, сколько времени работники проводят в туалете. Но это не самое худшее.

Токсичная культура и странные приказы

Работник, которому поручили работу с учебными данными для Autopilot, рассказал, что его начальство часто советовало ему игнорировать дорожные знаки, фактически нарушая правила дорожного движения, чтобы система вела себя менее похоже на "робота".

Стоит отметить, что подобный подход может обернуться дальнейшими неисправностями в автопилоте. Мы уже видели случаи, когда машины Tesla игнорировали светофоры, не останавливаясь на красный свет. Возможно, все дело было в этом?

Смотрите также Сломанный Cybertruck так долго стоял на обочине, что стал туристическим объектом

Были случаи, когда нам говорили игнорировать знаки "Не ехать на красный" или "Разворот запрещен". Это были [такие] вещи, которые заставляли меня и моих коллег чувствовать себя неудобно,

– говорит работник, пожелавший остаться анонимным.

Хотя начальники иногда выслушивали обращения работников об их проблемах, часто это не имело никакого эффекта и последствий. Общая реакция, по словам источника, была примерно такой: "Занимайтесь своими делами и своей зарплатой".

Проблема не только в руководстве

Работник говорит, что он начал работать в центре обработки данных Buffalo Autopilot в 2022 году, а до этого не имел никакого опыта в автомобильной или электромобильной отрасли. Придя в компанию, он обнаружил, что его коллеги также могут вести себя не очень корректно.

Аноним говорит, что он не осознавал, насколько среди сотрудников распространена практика делиться забавными или тревожными видеороликами, на которые они натыкались в течение рабочего дня.

Обычно люди просто делились видео о "странных вещах, которые они видели", но однажды, по словам работника, его коллега "зашел слишком далеко". Он поделился видео с маленьким мальчиком, которого сбила Tesla, когда он ехал на велосипеде.

Отметим, что об этом факте уже давно известно. В прошлом году агентство Reuters также писало, что работники тайно обменивались "интимными" видео друг с другом, что, очевидно, привело к внутренней борьбе с этой практикой. Работники наталкивались на записи с камер, где было видно обнаженных людей или другие интимные сцены, и передавали это друг другу.

После того, как компания взялась с этим бороться, разработчики автопилота больше не могли видеть изображения за пределами серверов собственной команды, а некоторые из них были обозначены водяными знаками, чтобы лучше отслеживать, откуда они взялись, если произошла утечка. Им фактически было сказано: "Если вас поймали один раз, это ваш билет на выход". Несмотря на это, некоторые люди, очевидно, продолжали это делать.

Иногда люди все еще передают изображения по офису, особенно если это что-то необычное, но это случается не так часто,

- сказал сотрудник.

В общем, этот работник сказал, что он разочаровался в компании, которая когда-то казалась ему отличной возможностью для карьерного роста. Он говорит, что Tesla, по его мнению, – это "антиутопическая компания".

Українці люблять надійні автомобілі, які споживають небагато пального. Яскравий приклад – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року. Це авто дуже економічне, надійне та перевірене часом. А головне, що зараз воно продається зі знижкою до 86 000 грн.