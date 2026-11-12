Директора Nvidia могут отстранить от должности на фоне еще одного романа и падения акций

Совет директоров Nvidia собирается принять решение уволить или нет основателя и генерального директора Дженсена Хуанга. Между тем, пока акции компании падают, журналисты узнали о его отношениях с подчиненной.

Кризис продолжается

Совет директоров Nvidia собрался в среду вечером, чтобы принять решение о судьбе Хуанга, пишет Reuters. По состоянию на утро четверга его решение пока неизвестно.

Еще в воскресенье совет заявлял о доверии к нему и его команде. Согласно уставу, Хуанга могут отстранить "с причиной или без" простым большинством голосов директоров. Всего их 11, и все, кроме самого Хуанга, считаются независимыми.

Все началось после сообщений о том, что разведка США расследует деятельность бизнесвумен Элис Хуанг. Ее подозревают в содействии поставкам чипов Nvidia китайским компаниям, а также в связях с китайской разведкой. Пекин обвинения отвергает.

Она не является родственницей Дженсена Хуанга, а лишь носит ту же фамилию, что и он. Женщина работала руководителем в сингапурской компании Megaspeed, которая имеет дата-центры на чипах Nvidia. В воскресенье Хуанг признался в письме к сотрудникам, что был неверен жене, и пообещал сотрудничать со следствием. В тот же день совет объявил о независимом расследовании, которое проводит юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Кто такая Кимберли Пауэлл

Согласно The New York Times, вторая история касается Кимберли Пауэлл, вице-президента Nvidia по медицинским разработкам. Издание ссылается на пятерых нынешних и бывших сотрудников компании. Хуангу 63 года, Пауэлл – 48, оба состоят в браке. Пауэлл работает в компании с 2008 года и отвечает за применение чипов в сфере высшего образования и медицинской визуализации.

По данным издания, в марте во время конференции GTC в Сан-Хосе их видели в отеле, где они вели себя "нежно". Один прохожий снял это на телефон. Охранники Хуанга якобы отвели его в сторону и попросили подписать соглашение о неразглашении. Само видео журналисты не видели.

На вопрос об отношениях Хуанг ответил и положил трубку:

Не думаю, что вам стоит разговаривать со мной напрямую,

– сказал Дженсен Хуанг.

Nvidia отказалась от комментариев, Пауэлл на запрос не ответила. Журналисты Reuters подчеркивают, что не смогли самостоятельно подтвердить эту информацию.

Что с рынком и кто может заменить Хуанга

После первой публикации о возможном увольнении акции Nvidia упали более чем на 8% на послеторговой сессии. Если потери сохранятся, компания в целом потеряет около 600 миллиардов долларов рыночной стоимости с момента объявления о расследовании. Ее капитализация сейчас составляет примерно 4 триллиона долларов.

Очевидного преемника у Хуанга нет. Ему принадлежит около 3,6% акций компании, и он имеет десятки прямых подчиненных, что показывает, насколько жестко он контролирует бизнес. По данным Bloomberg, совет совместно с внешней фирмой ищет кандидатов на замену. По оценке соучредительницы Minotaur Capital и портфельного менеджера Армины Розенберг, временным руководителем может стать финансовый директор Колетт Кресс. На Polymarket вероятность отставки Хуанга до конца года оценивают в 88%, а наибольшие шансы на эту должность якобы имеет Ян Бак, отвечающий за бизнес с дата-центрами.

Из-за политического скандала ситуация осложняется. Республиканцы в Конгрессе требуют от Хуанга закрытого брифинга, а демократы Элизабет Уоррен и Крис Кунс просят сохранить документы об экспорте чипов Nvidia в Китай. Акционеры тем временем уже подали коллективный иск, обвинив компанию в сокрытии рисков. Квартальные результаты Nvidia должны быть обнародованы 17 ноября.