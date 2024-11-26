Подо льдом Гренландии нашли заброшенную военную базу времен холодной войны под льдом Гренландии

Радар NASA обнаружил в Гренландии то, что ученые назвали "городом подо льдом", хотя на самом деле это небольшая военная база, покинутая после завершения холодной войны. Она запечатана под толстыми ледяными наслоениями.

Детали

Команда, пролетавшая над Гренландией в апреле прошлого года, заметила нечто необычное под огромным ледниковым щитом. В пустынной полосе, где ожидали увидеть только лед, они обнаружили пятно среди однородного окружения. Это Camp Century – военная база, построена под Гренландией инженерным корпусом армии США в 1959 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Earth Observatory.

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Алекс Гарднер, ученый-криосферолог из Лаборатории реактивного движения NASA, говорит, что им понадобилось некоторое время, чтобы выяснить, что это такое.

Camp Century был построен в холодной части мира, где температура опускается до минус 57 градусов по Цельсию, а скорость ветра может превышать 193 километра в час. Несмотря на это, инженерный корпус возвел здесь разветвленную базу, которая могла принять до 200 человек одновременно.

Когда Camp Century строился, он находился ближе к поверхности, но в 1967 году это место было заброшено. За 57 лет, прошедших с того времени, на вершине объекта накопилось не менее 30 метров снега и льда. Как утверждается, 47 000 галлонов радиоактивных отходов, произведенных ядерным реактором лагеря были похоронены вместе с ним.



Camp Century на радаре с воздуха / Фото Michala Garrison/Jesse Allen/NASA/JPL-Caltech/GSFC

Несмотря на то, что объект был заброшен в течение десятков лет, работа, проведенная в Camp Century, продолжает раскрывать детали истории Земли. Грунтовые керны, извлеченные из этого места, до сих пор анализируются методами, которые не существовали тогда, когда они были извлечены, чтобы помочь рассказать историю древнего климата Земли.

Легко забыть, что миллионы лет назад Гренландия была зеленым ландшафтом, где водились мастодонты, крабы, гуси и другие животные, а также росли сосновые леса. Керны, найденные в Camp Century, проливают свет на предыдущие условия на Земле, помогая ученым прогнозировать климат нашей планеты в будущем.

Это открытие не ставило своей целью найти лагерь США. Ученые на самом деле просто проверяли способность устройства UAVSAR картографировать внутренние слои ледникового покрова.

Затерянные города обычно находят в густых тропических лесах, где археологи используют лидарную съемку, чтобы увидеть структуры, скрытые под густой листвой. В начале этого года одна из таких команд нашла тысячи зданий мая на мексиканском полуострове Юкатан. Недавнее исследование в Гренландии использовало тот же принцип, но в другой технологии, которая вместо лазерного света испускает радиоволны.