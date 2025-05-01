Ракета Firefly Alpha спустила спутник в Тихий океан – причина неудачи пока неизвестна

Американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace потерпела очередную неудачу при попытке вывести демонстрационный спутник Lockheed Martin на орбиту с помощью двухступенчатой ракеты Alpha.

Из-за технической неисправности вторая ступень ракеты с грузом не достигла заданной орбиты и упала в Тихий океан, информирует 24 Канал.

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Пуск ракеты Firefly Alpha (миссия FLTA0006) состоялся 29 апреля в 09:37 по местному времени с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Полет проходил штатно до момента отделения первой ступени – примерно через 2 минуты 35 секунд после старта.

В этот момент между ступенями появилось облако дыма, однако вторая ступень продолжила набирать высоту, несмотря на заметное отделение обломков.

Камера на второй ступени зафиксировала повреждения: оказалось, что во время разделения было повреждено сопло единственного двигателя Lightning второй ступени.

Это повреждение не позволило второй ступени достичь необходимой скорости, поэтому она вместе со спутником не вышла на орбиту. Через несколько часов после старта Firefly подтвердила провал миссии.



Ракета Alpha / Фото Firedly Aerospace

По телеметрическим данным, ракета достигла высоты 320 км, однако не набрала орбитальной скорости. Это повлекло повторное вхождение в атмосферу и падение в Южный Тихий океан вблизи Антарктиды. Причины сбоя до сих пор неизвестны.

Миссия предусматривала доставку многоцелевого демонстрационного спутника LM 400 от Lockheed Martin. Компания планировала испытать спутник в космосе, в частности программное обеспечение SmartSat, которое позволяет динамически перенастраивать систему аппарата.

Платформа LM 400 рассчитана на выполнение широкого спектра задач и способна нести до 1100 кг полезной нагрузки.

. Модуль зонда был создан для выдерживания экстремальных условий, поэтому есть вероятность, что он переживет повторное вхождение в атмосферу. Риск для людей остается низким.

Этот запуск стал шестым для ракетоносителей Alpha. Успешными были только третий (сентябрь 2023) и пятый (июль 2024) старты. Первый запуск в сентябре 2021 года завершился аварией из-за технического сбоя,, который привел к потере управления.

Во время второго пуска в октябре 2022 года ракета достигла орбиты, но вывела груз на более низкую высоту, из-за чего тот быстро вышел с орбиты.