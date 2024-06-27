Самое большое расширение в истории: Google Translate получит 110 языков, среди которых крымскотатарский

Переводчик Google переживет крупнейшее за всю свою историю расширение, получив 110 новых языков в свою платформу. Это расширение имеет целью обеспечить поддержку перевода на языки, на которых говорят более 614 миллионов носителей, или примерно 8% населения планеты.

Среди новых языков – такие широко распространенные, как кантонский и панджаби (шахмукхи), а также языки малых коренных народов, некоторые из которых находятся в процессе возрождения. Около четверти новых языков происходят из Африки, что является самым большим расширением африканских языков в Google сегодня. Среди них фон, киконго, луо, га, свати, венда и волоф.

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Одним из заметных языков является крымскотатарский, тюркский язык, классифицирован ЮНЕСКО как такой, что требует дополнительной защиты. После того, как в январе 2023 года Украина создала Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка, к нему снова вернулось внимание.

Другие важные дополнения включают:

Афар : Тональный язык, на котором говорят в Джибути, Эритрее и Эфиопии, благодаря значительному вкладу общины волонтеров.

: Тональный язык, на котором говорят в Джибути, Эритрее и Эфиопии, благодаря значительному вкладу общины волонтеров. Менский : Кельтский язык острова Мэн, возрожден после почти полного исчезновения в 1974 году.

: Кельтский язык острова Мэн, возрожден после почти полного исчезновения в 1974 году. Нко : Стандартизированная форма западноафриканского языка мандинка с уникальным алфавитом, изобретенным в 1949 году.

: Стандартизированная форма западноафриканского языка мандинка с уникальным алфавитом, изобретенным в 1949 году. Тамазигский (амазигский) : Берберский язык из Северной Африки, имеющий письменные формы как латиницей, так и шрифтом тифинаг.

: Берберский язык из Северной Африки, имеющий письменные формы как латиницей, так и шрифтом тифинаг. Ток-писин: Креольский язык на основе английского, что служит языком межэтнического общения в Папуа-Новой Гвинее.

Как и почему Google добавляет новые языки?

Подход Google к добавлению новых языков предусматривает предоставление приоритета самым распространенным разновидностям и тесное сотрудничество с лингвистическими экспертами и носителями языков. Это гарантирует, что переводы будут максимально точными и полезными. Например, модель ромского языка создает текст, наиболее близкий к южно-волоскому ромскому языку, но с элементами других диалектов.

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Интеграция PaLM 2 позволяет эффективнее изучать близкородственные языки, такие как языки, подобные хинди (авадхи и марвади), и французские креольские языки (сейшельский креольский и маврикийский креольский). С развитием технологий Google планирует и в дальнейшем расширять поддержку большего количества языковых разновидностей и правописных стандартов, что будет способствовать дальнейшему расширению глобального охвата и доступности Google Переводчика.