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Техно Интернет Заметили, что в Chrome перестали работать любимые расширения? Вот почему это произошло
4 марта, 12:38
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Заметили, что в Chrome перестали работать любимые расширения? Вот почему это произошло

Михаил Года

Google официально начала удаление расширений Chrome, работающих на основе Manifest v2. Пользователи сообщают, что их старые расширения были принудительно отключены, и теперь возникает вопрос – что делать дальше?

Chrome отказывается от Manifest v2

На платформах Reddit и X появляются многочисленные жалобы от пользователей, чьи расширения, работавшие на Manifest v2, перестали работать, рассказывает 24 Канал. Браузер Chrome сообщает, что они "выключены" и предлагает удалить их.

А тем временем Instagram может запустить отдельное приложение для Reels

Это решение не стало неожиданностью. Google давно объявила, что прекратит поддержку расширений на базе Manifest v2, постепенно переходя к новой версии Manifest v3.

В то же время новый стандарт ограничивает возможности расширений, из-за чего некоторые программы, требующие расширенных разрешений, больше не могут работать корректно.

Что делать пользователям Manifest v2?

Единственный вариант сохранить расширения на основе Manifest v2 – перейти на другой браузер. Однако стоит учитывать, что многие современные браузеры работают на движке Chromium, который использует и Google Chrome. Это означает, что любой браузер на Chromium также может прекратить поддержку Manifest v2 в ближайшее время.

Впрочем, есть исключения. Например, Brave активно выступает за сохранение поддержки старых расширений. Еще один вариант – Mozilla Firefox, который не использует Chromium. Если ваше любимое расширение работает в Firefox, возможно, стоит рассмотреть возможность перехода.