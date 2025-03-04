Заметили, что в Chrome перестали работать любимые расширения? Вот почему это произошло

Google официально начала удаление расширений Chrome, работающих на основе Manifest v2. Пользователи сообщают, что их старые расширения были принудительно отключены, и теперь возникает вопрос – что делать дальше?

Chrome отказывается от Manifest v2

На платформах Reddit и X появляются многочисленные жалобы от пользователей, чьи расширения, работавшие на Manifest v2, перестали работать, рассказывает 24 Канал. Браузер Chrome сообщает, что они "выключены" и предлагает удалить их.

А тем временем Instagram может запустить отдельное приложение для Reels

Это решение не стало неожиданностью. Google давно объявила, что прекратит поддержку расширений на базе Manifest v2, постепенно переходя к новой версии Manifest v3.

В то же время новый стандарт ограничивает возможности расширений, из-за чего некоторые программы, требующие расширенных разрешений, больше не могут работать корректно.

Что делать пользователям Manifest v2?

Единственный вариант сохранить расширения на основе Manifest v2 – перейти на другой браузер. Однако стоит учитывать, что многие современные браузеры работают на движке Chromium, который использует и Google Chrome. Это означает, что любой браузер на Chromium также может прекратить поддержку Manifest v2 в ближайшее время.

Впрочем, есть исключения. Например, Brave активно выступает за сохранение поддержки старых расширений. Еще один вариант – Mozilla Firefox, который не использует Chromium. Если ваше любимое расширение работает в Firefox, возможно, стоит рассмотреть возможность перехода.