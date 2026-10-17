Ray-Ban Meta записывали чужие разговоры без ведома владельцев из-за программной ошибки

"Умные" очки Ray-Ban Meta из-за программной ошибки записывали разговоры без намеренной активации голосового помощника. Компания Meta заявила, что устранила сбой, однако его причины и количество затронутых устройств остаются неизвестными.

Владельцы умных очков Ray-Ban Meta сообщили, что устройства записывали разговоры без команды "Hey, Meta". Один из пользователей Reddit утверждал, что столкнулся с этой проблемой на трех парах очков, хотя функция ответа без голосовой команды была отключена. Об этом пишет ARStechnica.

Ray-Ban Meta записывали разговоры без команды пользователя

По его словам, приложение Meta AI сохраняло аудиозаписи и текстовые расшифровки разговоров в истории взаимодействий. Пользователь призвал провести техническое расследование, поскольку владельцы устройств не должны сомневаться, записываются ли их частные разговоры без их ведома.

После распространения сообщений Meta заявила изданию Android Authority, что проблема решена. В компании также напомнили, что пользователи могут просматривать, управлять и удалять журналы голосовых взаимодействий в настройках.

В то же время Meta не объяснила, что вызвало сбой и связано ли это с обновлением прошивки. Также неизвестно, сколько устройств пострадало от этой ошибки. Издание Android Authority не смогло самостоятельно воспроизвести проблему до того, как компания сообщила о ее исправлении.

Почему сбой вызвал новые вопросы о конфиденциальности

Опасения по поводу Ray-Ban Meta возникли еще до этого случая. В отличие от обычных камер, умные очки выглядят незаметно, поэтому окружающие могут не догадываться, что их снимают или записывают.

Meta ранее подчеркивала, что во время записи аудио или видео на очках светится индикатор. Однако последний сбой показал, что техническая ошибка может привести к нежелательной записи даже тогда, когда пользователь не планировал активировать соответствующие функции.

Дополнительные вопросы возникли после расследования шведских журналистов о работе компании Sama, занимающейся маркировкой данных. Ее сотрудники утверждали, что просматривали видео, снятые очками Ray-Ban Meta, в частности материалы с личными моментами жизни людей, которые могли не знать о записи.

По сообщениям журналистов, публикация расследования в США привела к иску с требованием придать делу статус коллективного иска и к расследованию генерального прокурора Техаса Кена Пакстона.

В августе Meta обновила программное обеспечение очков, чтобы они не записывали видео, если светодиодный индикатор закрыт. Однако это изменение не устраняет всех рисков, связанных со случайной записью, обработкой данных и доступом к ним третьих лиц.

Могут ли умные очки нарушать неприкосновенность частной жизни

Проблемы с Ray-Ban Meta вновь привлекли внимание к риску скрытой записи в общественных местах. В разных странах обсуждаются возможные ограничения на использование таких устройств. В частности, Норвегия рассматривает возможность временного запрета.

Главная проблема заключается не только в том, что человек может намеренно записывать других без их согласия. Сбой в программном обеспечении показывает, что подобная ситуация может возникнуть и без такого намерения.

Meta заявила об исправлении ошибки, но пока не предоставила публичных объяснений относительно ее причин, масштаба и мер, которые должны предотвратить повторение. Поэтому вопрос о том, насколько надежно умные очки защищают конфиденциальность пользователей и окружающих их людей, остается открытым.