Власники розумних окулярів Ray-Ban Meta повідомили, що пристрої записували розмови без команди «Hey, Meta». Один із користувачів Reddit стверджував, що зіткнувся з проблемою на трьох парах окулярів, хоча функція відповідей без голосової команди була вимкнена. Про це пише ARStechnica.

Ray-Ban Meta записували розмови без команди користувача

За його словами, застосунок Meta AI зберігав аудіозаписи та текстові розшифрування розмов в історії взаємодій. Користувач закликав провести технічне розслідування, оскільки власники пристроїв не повинні сумніватися, чи записуються їхні приватні розмови без їхнього відома.

Після поширення повідомлень Meta заявила виданню Android Authority, що проблему вирішено. У компанії також нагадали, що користувачі можуть переглядати, керувати та видаляти журнали голосових взаємодій у налаштуваннях.

Водночас Meta не пояснила, що спричинило збій і чи пов'язаний він з оновленням прошивки. Також невідомо, скільки пристроїв зазнали впливу помилки. Видання Android Authority не змогло самостійно відтворити проблему до того, як компанія повідомила про її виправлення.

Чому збій викликав нові питання щодо приватності

Побоювання щодо Ray-Ban Meta виникли ще до цього випадку. На відміну від звичайних камер, розумні окуляри мають непомітний вигляд, тому оточення може не здогадуватися, що його знімають або записують.

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Meta раніше наголошувала, що під час запису аудіо чи відео на окулярах світиться індикатор. Проте останній збій показав, що технічна помилка може призвести до небажаного запису навіть тоді, коли користувач не планував активувати відповідні функції.

Додаткові питання виникли після розслідування шведських журналістів щодо роботи компанії Sama, яка займається розміткою даних. Її працівники стверджували, що переглядали відео, зняті окулярами Ray-Ban Meta, зокрема матеріали з приватними моментами життя людей, які могли не знати про запис.

За повідомленнями журналістів, публікація розслідування у США призвела до позову з вимогою надати справі статус колективного та до розслідування генерального прокурора Техасу Кена Пакстона.

У серпні Meta оновила програмне забезпечення окулярів, щоб вони не записували відео, якщо індикаторний світлодіод закритий. Однак ця зміна не усуває всіх ризиків, пов'язаних із випадковим записом, обробкою даних і доступом до них третіх сторін.

Чи можуть розумні окуляри порушувати приватність

Проблеми з Ray-Ban Meta знову привернули увагу до ризику прихованого запису в громадських місцях. У різних країнах обговорюють можливі обмеження таких пристроїв. Зокрема, Норвегія розглядає можливість тимчасової заборони.

Головна проблема полягає не лише в тому, що людина може навмисно записувати інших без їхньої згоди. Збій у програмному забезпеченні показує, що подібна ситуація може виникнути й без такого наміру.

Meta заявила про виправлення помилки, але поки не надала публічних пояснень щодо її причин, масштабу та заходів, які мають запобігти повторенню. Тому питання про те, наскільки надійно розумні окуляри захищають приватність користувачів і людей довкола них, залишається відкритим.